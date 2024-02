Los poco recursos sanitarios sumados a los recientes cambios políticos impuestos por el Gobierno de los talibán en Afganistán están impactando en el acceso a las mujeres a los servicios de salud y las ciudadanas están expresando su preocupación por que son inadecuados, lo que provoca un aumento de las tasas de mortalidad entre mujeres y niñas.

La falta o ausencia de hospitales y centros de salud en las provincias, los desafíos económicos, las restricciones a los viajes de las mujeres por parte de los talibám y el aumento de la depresión entre las mujeres son algunos de los factores que han reducido el acceso de las mujeres a los servicios de atención médica, ha informado la agencia Khaama.

Además, la insuficiencia de instalaciones sanitarias en los hospitales, la escasez de médicas especialistas y el predominio de las normas sociales tradicionales están planteando desafíos adicionales, que limitan aún más el acceso de las mujeres a estos servicios.

Hamida, una mujer de 28 años, ha denunciado que "en muchos lugares no hay hospitales ni médicos y los pacientes mueren de camino a clínicas lejanas. Incluso en los hospitales gubernamentales no todas las instalaciones están disponibles. No se proporcionan medicamentos gratuitos a la gente y muchas clínicas carecen de personal cualificado, lo que impide que las mujeres accedan a la atención sanitaria".

Otra mujer, Hafiza, de 36 años, ha expresado su preocupación ya que, "en Afganistán, la mortalidad materna e infantil es alta porque los maridos no permiten que sus esposas den a luz en los hospitales, por considerarlo vergonzoso".

Algunas mujeres que viven en zonas remotas se ven privadas de acceso a servicios de salud debido a la distancia de los centros de salud.

Andisha Karimi, médica de Kabul, analiza los desafíos que plantea el acceso de las mujeres a la atención sanitaria y asegura que, "en zonas remotas de nuestro país, las mujeres tienen un acceso limitado a la atención sanitaria debido a las restricciones impuestas por el Gobierno talibán. Esto provoca una gran afluencia de pacientes de varias provincias a las instalaciones centrales. Estas mujeres cuentan que no se nos permite acceder a los centros de salud sin un tutor masculino, ni siquiera en condiciones críticas".

Karimi señala que en los últimos años la tasa de mortalidad de mujeres y niños ha aumentado porque las familias no los trasladan a hospitales y centros centrales de salud. Las mujeres embarazadas, en particular, enfrentan dificultades para acceder a atención médica oportuna debido a diversos obstáculos.

"Una mujer perdió la vida debido a una hemorragia grave en un centro de salud porque no había una doctora disponible. Anualmente la mortalidad materna e infantil aumenta por la falta de centros de salud, médicos, parteras y atención especializada a niños y madres", explica la doctora, que añade que 620 de cada cien mil madres pierden la vida, la tasa de mortalidad materna más alta de Asia.

La Organización Mundial de la Salud también ha informado de que los cambios políticos en el país han provocado el colapso del sector sanitario, restringiendo gravemente el acceso de las mujeres a los servicios sanitarios.

El insuficiente presupuesto sanitario en Afganistán ha provocado el cierre de 325 centros de salud hasta julio de 2023, afectando a 5,2 millones de personas, especialmente mujeres.

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud Pública talibán ha suspendido los exámenes de especialización para médicas, lo que obstaculiza aún más el aumento de jóvenes profesionales de la salud.