Las mejores fotos sobre inmigración de 2025 tomadas por fotoperiodistas de AP

Decenas de migrantes se sentaron en largos bancos en un avión militar estadounidense mientras esperaban para despegar de un aeropuerto en el oeste de Texas. Estaban encadenados y esposados, pero vestidos de manera informal, en su mayoría con jeans y sudaderas. Todos llevaban mascarillas quirúrgicas de color azul claro.

Un hombre, con una ceja levantada, miró directamente al fotógrafo de Associated Press Christian Chavez, mientras el vuelo de deportación estaba en la pista de Fort Bliss, la base del ejército de Estados Unidos en El Paso, Texas, alistándose para trasladar a los migrantes a Guatemala.

Era el 30 de enero de 2025. Donald Trump había regresado a la Casa Blanca para un segundo mandato presidencial apenas 10 días antes, firmando una serie de órdenes ejecutivas con medidas enérgicas contra la inmigración y con la promesa de "comenzar el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros delincuentes a los lugares de donde vinieron".

Su atención se centrará en los criminales violentos —los "peores de los peores", como han insistido repetidamente las autoridades— y en poner fin a lo que Trump calificó de invasión en la frontera sur.

Pero en el año transcurrido desde que Trump regresó al cargo, los fotógrafos de la AP se han encontrado con una situación mucho más compleja, con migrantes que acuden a vistas rutinarias de asilo y terminan siendo capturados por agentes de inmigración enmascarados, familias separadas y estudiantes deportados.

Han seguido la historia de la inmigración a través de Estados Unidos, hacia América Latina y África.

Sus fotos muestran cómo la represión ha desgarrado a una nación ya dividida, ya sea la imagen de Rebecca Blackwell de turistas posando ante el cartel de un centro de detención de los Everglades de Florida conocido como el “Alcatraz de los caimanes", o las fotos de Jae C. Hong de agentes de la Patrulla de Carreteras de California esquivando rocas de gran tamaño arrojadas por los manifestantes.

La retórica antimigratoria de Trump lo ayudó a ganar las elecciones de 2024, pero las encuestas muestran que los adultos en Estados Unidos son más propensos ahora que en enero a pensar que los inmigrantes benefician al país, y menos propensos a decir que el número de migrantes que entran al país en situación regular debería reducirse.

A veces, los fotógrafos pueden capturar las innumerables problemáticas que rodean a la historia de un migrante.

Y a veces, una imagen solo puede insinuar la historia de alguien.

Es el caso de la imagen fantasmal capturada por Eric Gay en el exterior de un tribunal migratorio en San Antonio, con las palmas de una mujer peruana contra las ventanas enrejadas de un autobús.

Las imágenes fueron editadas por Jaqueline Larma.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.