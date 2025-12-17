Las mejores películas de 2025, clasificadas por críticos de cine de AP

Las personas que se fijan demasiado en las cifras podrían decir lo contrario, pero 2025 fue un buen año para el cine.

Los cineastas que trabajan dentro y fuera del sistema de estudios lograron crear obras audaces, personales, increíblemente imaginativas y singulares. Algunas incluso lograron llegar al público general: ¿qué tan extraordinario es que "Sinners" ("Pecadores") esté entre las películas más taquilleras del año en América del Norte, junto a todas esas secuelas "seguras", reinicios y marcas conocidas? Sin embargo, la mayoría probablemente esté destinada a alcanzar el estatus de clásico de culto.

Hollywood, tal como lo conocemos, está experimentando cambios sísmicos, cuando otro estudio, Warner Bros., enfrenta una posible fusión y el anuncio de la transmisión de los Oscar en YouTube a partir de 2029. Esta es una industria que siempre está bajo amenaza, pero que siempre parece encontrar una solución. Si acaso, 2025 también fue un año en el que el público demostró que todavía anhela la experiencia en las salas de cine, ya sea para gritar "chicken jockey" en la pantalla o, a pesar de toda lógica y encuestas en contra, ayudar a que "KPop Demon Hunters" encabece extraoficialmente las listas de taquilla dos meses después de llegar a Netflix.

Lamentablemente, otras grandes películas también fueron poco vistas. Pero en un año que también vio la muerte de íconos del cine como David Lynch, Robert Redford, Diane Keaton y Gene Hackman, es bueno recordar que la taquilla y los premios son solo medidas temporales. Las películas son lo que perdura.

A continuación, la selección de los críticos de cine de LA NACION, Lindsey Bahr y Jake Coyle, para las mejores películas de 2025:

Las mejores películas de 2025 según Lindsey Bahr

1. “One Battle After Another” (“Una Batalla Tras Otra”) Paul Thomas Anderson nos llevó en el viaje del año con “One Battle After Another”, que es tantas cosas: una farsa ingeniosa, un frenético viaje de emociones, un drama conmovedor sobre la crianza monoparental, una comedia de amigos, que es casi imposible de describir de manera convincente o coherente. Las actuaciones son excelentes desde el protagonista hasta el personaje de apoyo más pequeño, la visión es ambiciosa y singular, y la recompensa es un gran momento y un recordatorio de una experiencia que solo realmente puede suceder en el cine.

2. “If I Had Legs I’d Kick You” ("Si pudiera, te daría una patada") Mary Bronstein convirtió su propia pesadilla doméstica en una expresión cinematográfica cruda y surrealista del agotamiento y la locura materna en “If I Had Legs I’d Kick You”. Anclada por una actuación absolutamente intrépida de Rose Byrne, la película de Bronstein es un nervio expuesto, el miedo existencial manifestado. Además tiene a Conan O’Brien y A$AP Rocky.

3. “Marty Supreme” (“Marty Supremo”) Los grandes cineastas pueden hacer que cualquier cosa sea emocionante, como, por ejemplo, las aventuras de un jugador de ping-pong sin dinero y verdadero canalla, Marty Mauser, en el Nueva York de mediados de siglo XX. Josh Safdie y su coguionista y editor Ronald Bronstein (esposo de Mary) construyeron un espectáculo enormemente entretenido y lleno de adrenalina de ambición y ego, dándonos la actuación definitoria de Timothée Chalamet que hemos estado esperando.

4. “Sentimental Value” (“Valor Sentimental”) Los fantasmas del pasado y las cosas no dichas permanecen en las grietas y tablas del suelo de la tranquila casa en el corazón de la última obra de Joachim Trier, un retrato texturizado y maduro de la familia, el duelo, el perdón y la soledad de una vida en las artes. Con una conmovedora actuación de Stellan Skarsgård como un aclamado cineasta que intenta reconectar con las hijas que dejó de lado por su carrera, también es sorprendentemente divertida en su hábil exploración de lo difícil que puede ser expresar amor a quienes más importan, incluso para los artistas.

5. “The Naked Gun” (“¿Y dónde está el policía?") Finalmente, una gran comedia de estudio y en el paquete más improbable: un reinicio/secuela/remake descaradamente consciente de sí mismo que se sostiene por sí solo gracias al compromiso total de Akiva Schaffer con la absoluta tontería. Solo “Hamnet” provocó más lágrimas.

6. “Sinners” (“Pecadores”) Otra película profundamente personal y arriesgada que (en este caso) solo Ryan Coogler podría haber hecho, “Sinners” es el musical de blues, vampiros y gánsteres que nunca supimos que necesitábamos. Filmada y narrada de manera vibrante, con un elenco extraordinario (y dos Michael B. Jordan), sus placeres superficiales por sí solos merecen ser celebrados, pero cada fotograma también está impregnado de historia y simbolismo, sumando uno de los thrillers más profundos y originales que han adornado nuestras pantallas de cine.

7. “In die Sonne schauen” (“Sound of Falling") El pasado y el presente también se difuminan en el segundo largometraje inquietante y etéreo de Mascha Schilinski. Es tanto desorientador como fascinante al contar las historias de cuatro mujeres jóvenes, en cuatro tiempos diferentes, en la misma granja del norte de Alemania, de alguna manera tanto una historia de madurez como de fantasmas.

8. “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”) Tensa, devastadora e incluso oscuramente divertida, el cineasta iraní Jafar Panahi plantea un fascinante dilema moral en su primera película desde su propio encarcelamiento. ¿Cómo se ve la justicia después del encarcelamiento y la tortura? ¿Qué deberían hacer con el hombre que lo hizo? ¿Cómo pueden estar seguros de que tienen al tipo correcto?

9. "Sawt Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab") Kaouther Ben Hania también confrontó atrocidades modernas usando el lenguaje de la narración cinematográfica, y el audio real de la llamada de auxilio de una niña, en "Sawt Hind Rajab” (“La voz de Hind Rajab”), un documento desgarrador de la guerra entre Israel y Hamás, ambientado completamente dentro del centro de despacho del servicio de rescate de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.

10. “Urchin”, “The Chronology of Water” ("La cronología del agua, una película de Kristen Stewart") y “Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight”

Tres películas maravillosas vinieron este año de rostros familiares, todos haciendo sus debuts en largometrajes. Harris Dickinson canalizó el realismo social de Ken Loach y Mike Leigh para contar una historia compasiva pero clara sobre los ciclos de la falta de vivienda en “Urchin”. Kristen Stewart demostró ser tan audaz detrás de la cámara como lo es frente a ella con“The Chronology of Water”, una pieza de memoria absolutamente eléctrica y viva de trauma e inspiración. Y Embeth Davidtz, basándose en su propia experiencia, enfrentó una historia espinosa sobre la guerra del arbusto de Rodesia con valentía y gracia.

También: “Hedda”, “My Father’s Shadow”, "O Agente Secreto" ("El agente secreto"), “The Testament of Ann Lee” ("El testimonio de Anne Lee"), “Blue Moon”, “The Ballad of Wallis Island” ("La balada de la isla"), “The Mastermind” ("Mente maestra"), “2000 Meters to Andriivka”, “Splitsville”, “Sorry, Baby” ("Lo siento, cariño"), “Presence” ("Presencia"), “On Becoming a Guinea Fowl”.

Las mejores películas de 2025 según Jake Coyle

1. “One Battle After Another” (“Una Batalla Tras Otra”) Para una película que se siente tan fascinantemente del momento, lo último de Paul Thomas Anderson es curiosamente atemporal. Los ecos de los movimientos Pantera Negra y Weather Underground parecen pertenecer a otra era. Sin embargo, la desaliñada obra de Anderson hace su propia historia y su propia resistencia. La clave, creo, es que tanto las fuerzas de opresión como las de contracultura en la película están perdidas en rituales y palabras clave. Se trata de encontrar tu propia gramática de lucha. Y también se trata de lo imparable que es Teyana Taylor.

2. "Eojjeolsuga eobsda" (“No Other Choice”) En la magistral comedia negra de medianoche de Park Chan-wook, un hombre recién desempleado (Lee Byung-hun) decide que su mejor opción para superar a los solicitantes de empleo con calificaciones similares es matarlos, uno por uno. Es una narrativa ingeniosa (del novelista Donald E. Westlake de 1997, previamente adaptada por Costa-Gavras) que Park extrapola de maneras cada vez más profundas. Park, el director coreano de “Oldboy” y “Heojil kyolshim” ("La decisión de partir"), sigue en la cima de sus diabólicos poderes.

3. “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”) Jafar Panahi ha hecho muchas grandes películas, muchas de ellas en circunstancias extraordinarias. Todas ellas, a pesar de las dificultades que documentan y en las que existen, también son juguetonas y entretenidas. Así que vean esta no solo porque es una importante película iraní, llena de dolor y furia, y hecha por uno de los cineastas más valientes del planeta, sino porque es apasionante, divertida y humana.

4. “Marty Supreme” Los anales de las grandes películas de Nueva York tienen una nueva. La épica picaresca de ping-pong de Josh Safdie, protagonizada por Timothée Chalamet como un incansable luchador, es la película más vertiginosa y emocionante del año. Y no lo digo solo con la esperanza de que un resurgimiento del ping-pong inducido por Chalamet desplace al pickleball.

5. “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” ("Puñales por la espalda 3") Subestimen los whodunits de Rian Johnson bajo su propio riesgo. El último capítulo en las aventuras interminablemente entretenidas de Benoit Blanc puede ser el mejor de todos. Ciertamente es el más conmovedor. Y tiene a Josh O’Connor, quien dejó su huella en el año cinematográfico con un puñado de actuaciones destacadas, especialmente esta y en el impecable retrato de Kelly Reichardt de un hombre muy defectuoso, “El Cerebro”.

6. “April” Fácilmente la película más inquietante del año. La segunda película de la cineasta georgiana Dea Kulumbegashvili trata sobre una obstetra solitaria, Nina (una extraordinaria Ia Sukhitashvili), que recorre el oscuro campo del país atendiendo a mujeres mientras soporta una vilificación opresiva. La implacable situación de Nina, quien absorbe y lleva todo el dolor a su alrededor, permanecerá conmigo por mucho tiempo.

7. “Sinners” Las combinaciones de géneros en la gran pantalla como esta no aparecen con frecuencia. Hollywood está desesperado por más de ellas. Debería comenzar con lo que Ryan Coogler quiera.

8. "Secret Mall Apartment"

El gancho de esta joya de documental es uno tonto: en 2003, ocho jóvenes de Rhode Island construyeron y a menudo vivieron en un espacio oculto dentro de un centro comercial de Providence durante años. Pero cuando el director Jeremy Workman profundiza en la historia más extraña que la ficción, revela mucho más que una broma, descubriendo algo reflexivo e inspirador sobre el arte, el comercio y la comunidad.

9. “Blue Moon”

Qué extraordinario compañero es Lorenz Hart para Ethan Hawke en el encantador y melancólico drama de cámara de Richard Linklater, una de las dos excelentes películas de 2025 del director, junto con la oda a la Nueva Ola Francesa “Nouvelle Vague”. Desde el primer monólogo en Sardi’s la noche en que su antiguo compañero de composición, Richard Rodgers, está estrenando “Oklahoma!”, el ingenio de Hart calienta el alma. Me habría sentado en el bar con él (como 'Blue Moon' te hace sentir) por horas más.

10. "Tardes de soledad" El documental de Albert Serra sobre la tauromaquia no hace ningún juicio explícito sobre las corridas de toros españolas. En cambio, se mantiene rigurosamente enfocado en un torero, Andrés Roca Rey, y los toros que enfrenta en el ruedo. Se acerca a una experiencia puramente cinematográfica. En composiciones ajustadas, Serra documenta un ritual persistente y el espectáculo del deporte sangriento.

También: “Caught by the Tides” ("A la deriva"), “One of Them Days” ("Uno de esos días"), “Eephus”, “My Father’s Shadow”, “The Testament of Ann Lee” ("El testimonio de Anne Lee"), "Kuraudo" (“Cloud”), “Sentimental Value”, “On Becoming a Guinea Fowl”, “Bugonia”, “Sorry, Baby”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.