Las mejores y peores inversiones de Warren Buffett en 60 años al frente de Berkshire Hathaway

OMAHA, Nebraska, EE.UU. (AP) — El inversionista multimillonario Warren Buffett informó el sábado que quiere dejar su cargo de director general de Berkshire Hathaway a finales del año. La revelación fue una sorpresa porque el empresario de 94 años había dicho que no planeaba retirarse.

Buffett, una de las personas más ricas del mundo y uno de los inversores más exitosos, tomó el control de Berkshire Hathaway en 1965 cuando la empresa fabricaba textiles. La transformó en un conglomerado al encontrar otros negocios y acciones para comprar que se vendían por menos de lo que valían.

Su éxito lo convirtió en un ícono de Wall Street. También le valió el apodo de "Oráculo de Omaha", en referencia a la ciudad de Nebraska donde Buffett nació y eligió vivir y trabajar.

A continuación presentamos algunas de sus mejores y peores inversiones a lo largo de los años:

Las mejores de Buffett

— National Indemnity y National Fire & Marine: Adquirida en 1967, la empresa fue una de las primeras inversiones de Buffett en seguros. La “flotación” de seguros —el dinero de las primas que las aseguradoras pueden invertir entre el momento en que se compran las pólizas y cuando los asegurados hacen las reclamaciones— proporcionó el capital para muchas de las inversiones de Berkshire a lo largo de los años y ayudó a impulsar el crecimiento de la empresa. La división de seguros de Berkshire ha crecido para incluir a Geico, General Reinsurance y varias aseguradoras más. La flotación totalizó 173.000 millones de dólares al final del primer trimestre del año.

— Comprar bloques de acciones en American Express, Coca-Cola Co. y Bank of America en épocas en que esas empresas estaban fuera de moda debido a escándalos o condiciones del mercado. En conjunto, las acciones valen más de 100.000 millones de dólares más de lo que Buffett pagó por ellas, y eso no incluye todos los dividendos que ha recolectado a lo largo de los años.

— Apple: Buffett indicó durante mucho tiempo que no entendía lo suficiente las empresas tecnológicas como para valorarlas y elegir a las ganadoras a largo plazo, pero comenzó a comprar acciones de Apple en 2016. Más tarde explicó que adquirió más de 31.000 millones de dólares porque entendía que el fabricante del iPhone era una empresa de productos de consumo con clientes extremadamente leales. El valor de su inversión creció a más de 174.000 millones de dólares antes de que Buffett comenzara a vender acciones de Berkshire Hathaway.

— BYD: Siguiendo el consejo de su difunto socio inversor Charlie Munger, Buffett le apostó en grande a la genialidad del fundador de BYD, Wang Chanfu, en 2008 con una inversión de 232 millones de dólares en el fabricante chino de vehículos eléctricos. El valor de esa participación se disparó a más de 9.000 millones de dólares antes de que Buffett comenzara a venderla. La participación restante de Berkshire todavía vale unos 1.800 millones de dólares.

— See’s Candy: Buffett se refirió repetidamente a su compra de 1972, llamándola un punto de inflexión en su carrera. Buffett indicó que Munger lo persuadió de que tenía sentido comprar grandes negocios a buenos precios siempre y cuando tuvieran ventajas competitivas duraderas. Previamente, Buffett había invertido principalmente en empresas de cualquier calidad, a condición de que se vendieran por menos de lo que él pensaba que valían. Berkshire pagó 25 millones de dólares por See’s y registró ganancias de la compañía de dulces antes de impuestos por 1.650 millones de dólares hasta 2011. La cantidad continuó creciendo, pero Buffett no se refirió a ella con regularidad.

— Berkshire Hathaway Energy: Las empresas de servicios públicos proporcionan un flujo grande y constante de ganancias para Berkshire. El conglomerado pagó 2.100 millones de dólares, o aproximadamente 35,05 dólares por acción, por MidAmerican Energy, con sede en Des Moines, en el año 2000. Posteriormente la unidad de servicios públicos fue renombrada y realizó varias adquisiciones, incluidas PacifiCorp y NV Energy. Las empresas de servicios públicos agregaron más de 3.700 millones de dólares a las ganancias de Berkshire en 2024, aunque Buffett ha dicho que ahora valen menos de lo que solían debido a la responsabilidad legal que enfrentan relacionada con los incendios forestales.

Las peores de Buffett

— Berkshire Hathaway: Buffett había dicho que su inversión en los molinos textiles de Berkshire Hathaway fue probablemente la peor de su vida. La empresa textil que adquirió en 1965 perdió dinero durante muchos años antes de que Buffett finalmente la cerrara en 1985, aunque Berkshire sí proporcionó efectivo para algunas de las primeras adquisiciones de Buffett. Por supuesto, las acciones de Berkshire que Buffett comenzó a comprar por 7 y 8 dólares por título en 1962 ahora valen 809.350 dólares por acción, por lo que incluso la peor inversión de Buffett fue buena.

— Dexter Shoe Co.: Buffett señaló que cometió un error terrible al comprar Dexter en 1993 por 433 millones de dólares, un error aún peor porque usó acciones de Berkshire para el trato. Buffett dice que en esencia regaló el 1,6% de Berkshire por un negocio sin valor.

— Oportunidades perdidas. Buffett indicó que algunos de sus peores errores a lo largo de los años fueron inversiones y acuerdos que no realizó. Berkshire fácilmente podría haber ganado miles de millones de dólares si Buffett se hubiera sentido cómodo invirtiendo en Amazon, Google o Microsoft cuando esas compañías comenzaban. Pero no sólo fueron empresas tecnológicas las que se perdió. Buffett les dijo a los accionistas que fue sorprendido "chupándose el dedo" cuando no siguió adelante con un plan para comprar 100 millones de acciones de Walmart que en la actualidad valdrían casi 10.000 millones de dólares.

— Vender bancos demasiado pronto. Poco antes de la pandemia de COVID-19, Buffett pareció desilusionarse con la mayoría de sus acciones bancarias. Escándalos repetidos que involucraban a Wells Fargo le dieron una razón para comenzar a deshacerse de sus 500 millones de acciones, muchas de ellas por aproximadamente 30 dólares por título. Pero también vendió su participación en JP Morgan a precios inferiores a 100 dólares. Ambas acciones han más que duplicado su precio desde entonces.

— Blue Chip Stamps: Buffett y Munger, el ex vicepresidente de Berkshire, tomaron el control de Blue Chip en 1970 cuando el programa de recompensas para clientes generaba 126 millones de dólares en ventas. Pero a medida que los cupones de intercambio cayeron en desgracia entre minoristas y consumidores, las ventas disminuyeron constantemente; en 2006 sumaron apenas 25.920 dólares. Sin embargo, Buffett y Munger utilizaron la flotación que generó Blue Chip para adquirir See’s Candy, Wesco Financial y Precision Castparts, los cuales contribuyen constantemente a Berkshire.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.