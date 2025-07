Las mil vidas de Hampton, atracción de la “final anticipada” Inglaterra-Francia

Talento precoz, antigua delantera y amenazada por problemas visión... la arquera inglesa Hannah Hampton y sus mil vidas son unas de las atracciones de la 'final anticipada' de la Eurocopa, el duelo entre la vigente campeona y Francia, el sábado (19:00 GMT) en Zúrich.

Las Bleues se enfrentarán a un fenómeno de precocidad que ha competido, desplazado y luego empujado al retiro internacional al icono Mary Earps, de 32 años, con 53 convocatorias y finalista del último Mundial.

Hampton solo acumula 16 partidos internacionales antes de jugar su primer torneo importante, pero ya se ha forjado una sólida reputación en el Chelsea, campeón de Inglaterra sin perder un solo partido.

La arquera destaca por su calidad con los pies y por su lectura del juego, a pesar de una discapacidad visual (percepción de profundidad alterada) diagnosticada al nacer.

"De joven, me dijeron que no podría jugar al fútbol, que no sería una profesión que podría ejercer. Eso fue lo que los médicos le dijeron a mis padres, y sin embargo, aquí estoy", contó a la AFP durante la preparación para la Eurocopa.

- Delantera en el Villarreal -

Su visión de juego la desarrolló en España, el país donde vivió entre los cinco y los diez años. Allí jugaba como futbolista de campo, específicamente delantera, en las categorías inferiores del Villarreal

De regreso a Inglaterra, se unió al Stoke y reemplazó a la portera, lesionada, en su primer partido.

Y la casualidad. Ese día, "fue detectada por un ojeador inglés que no sabía que era algo improvisado", relata la periodista especializada Charlotte Harpur.

Hampton no volvió a soltar los guantes y su carrera despegó, en el Birmingham City y luego en su rival el Aston Villa, dos clubes de su ciudad natal.

En 2013 solo tenía 12 años, pero ya jugaba en el equipo sub-15 de Inglaterra.

La estrella en ascenso del fútbol inglés debutó con las Leonas en 2022, con una actuación impecable contra España (0-0) que le valió para ser convocada, aunque no jugó, en la Eurocopa de 2022 que ganó Inglaterra como anfitriona.

- Periodo de turbulencias -

Después de las celebraciones, la portera suplente atravesó sin embargo un periodo turbulento. Sarina Wiegman dejó de convocarla durante seis meses, mencionando "problemas personales", mientras que la prensa, incluyendo The Guardian, insinuó que su comportamiento había generado tensiones en el equipo.

En ese momento, no quiso "echar más leña al fuego" mediático y no respondió, recuerda ahora.

"Quería mostrar quién era como persona y demostrar que no todo era verdad", añade.

Su nuevo estatus de portera número uno le permite hablar claro: "He demostrado a la gente que estaba equivocada".

Ahora tiene un objetivo claro en la selección: "Disfrutar, no presionarse y recordar por qué jugábamos este deporte cuando éramos pequeñas. Me concentro únicamente en eso este verano".

Hampton está lista para recoger el guante en Suiza, donde Inglaterra defiende su título, y para asumir el relevo de Mary Earps, la emblemática y muy popular portera a la que relegó al banquillo, y luego empujó hacia la salida justo antes de la Eurocopa.

Debutará ante Francia, que busca su primer título con un amplio y poderoso arsenal ofensivo.

Con ocho atacantes de prestigio, el nuevo seleccionador galo Laurent Bonadei podría optar por un tridente formado por Delphine Cascarino y Kadidiatou Diani en las bandas y Marie-Antoinette Katoto, una de las estrellas del torneo, como 9.

jta/pbo/pm/dam