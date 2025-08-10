Las milicias palestinas lanzan varios proyectiles hacia territorio israelí

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las milicias palestinas han lanzado este domingo varios proyectiles hacia territorio israelí, lo que ha activado las sirenas antiaéreas y, si bien ha habido intentos de interceptar los cohetes, se desconoce por el momento si ha habido víctimas o daños. El brazo armado del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), las Brigadas Abú Alí Mustafá, han informado de que "en cooperación con las Brigadas Al Quds", brazo armado de Yihad Islámica, han "bombardeado un puesto de mando y control" israelí situado al este de la ciudad de Gaza "con proyectiles de mortero regulares de calibre 60 milímetros".

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado que, tras la activación de las sirenas antiaéreas cerca de la frontera, "aparentemente dos cohetes han cruzado desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí". "Se han realizado intentos de intercepción, cuyos resultados se están investigando", han agregado.

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos, que dejaron cerca de 1200 muertos y unos 250 secuestrados, según los balances facilitados por las autoridades israelíes. Desde entonces, las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado la muerte de más de 61.400 palestinos en la Franja, a los que se suman alrededor de 980 palestinos muertos a manos de las fuerzas de Israel y en ataques perpetrados por colonos desde entonces en Cisjordania y Jerusalén Este.