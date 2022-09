Las Minas del Rey Salomón colapsaron porque no eran sostenibles

Antiguos hornos metalúrgicos mantenidos con el uso masivo de carbón vegetal local terminaron con la vegetación y dañaron sin remedio un valle en el sur del actual Israel hace 3.000 años.

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv (TAU) recolectaron muestras de carbón vegetal utilizado como combustible para hornos metalúrgicos en el valle de Timna, ubicado en la región desértica del sur de Israel, durante los siglos XI al IX a. C. y las examinaron bajo un microscopio.

Descubrieron que los combustibles de carbón utilizados cambiaron con el tiempo. Las primeras muestras contenían principalmente escobas blancas locales y acacias espinosas, excelente combustible disponible en las cercanías, pero la calidad de la leña se había deteriorado con el tiempo, y las muestras posteriores consistían en leña de baja calidad y madera importada de lejos.

"Nuestros hallazgos indican que la antigua industria del cobre en Timna no se gestionó de manera sostenible, y la sobreexplotación de la vegetación local llevó finalmente a la desaparición tanto de las plantas como de la industria. La producción de cobre no se renovó en esta región hasta aproximadamente mil años más tarde, y el medio ambiente local no se ha recuperado por completo hasta el día de hoy", dicen los investigadores, cuyo estudio fue publicado en Scientific Reports.

Minas del rey salomón

El profesor Erez Ben-Yosef, director de las excavaciones arqueológicas en el valle de Timna, dice: "Muchos hallazgos en el valle de Timna indican que una gran industria del cobre floreció aquí durante un período de unos 250 años, entre los siglos XI y IX a. C., con miles de sitios mineros y alrededor de 10 sitios de procesamiento que usaron hornos para extraer el cobre del mineral.

"Esta impresionante operación es conocida por el público como 'Minas del Rey Salomón', y hoy sabemos que la producción de cobre alcanzó su punto máximo aquí en la época de los reyes David y Salomón. La Biblia nunca menciona las minas como tales, pero sí nos dice que David conquistó la región de Timna, conocida entonces como Edom, colocando guarniciones por toda la tierra, de modo que los edomitas se convirtieron en sus súbditos, y que su hijo Salomón utilizó grandes cantidades de cobre para construir el Templo de Jerusalén.

"Solo podemos suponer que David se interesó en esta remota región desértica debido a su cobre, un metal importante y valioso en ese momento, que se usaba para fabricar bronce, entre otros fines. La industria del cobre de Timna estaba a cargo de los edomitas locales, que se especializaban en esta profesión, y el cobre de Timna se exportaba a tierras lejanas, incluidos Egipto, Líbano e incluso Grecia. Este estudio muestra, sin embargo, que la industria no era sostenible, hecho que puede encajar bien con la ocupación por una potencia extranjera, que tal vez gobernó desde Jerusalén".

Los investigadores explican que la industria del cobre de Timna era muy avanzada para su época y que los herreros que procesaban el cobre eran personas hábiles y muy respetadas. El cobre se extraía del mineral mediante fundición en hornos de loza a una temperatura de 1.200 grados centígrados. Todo el proceso tomó alrededor de ocho horas, después de lo cual se rompió el horno y se recuperó el cobre de su base. El carbón vegetal necesario para alcanzar la alta temperatura se fabricaba previamente en sitios especiales, mediante la combustión lenta de árboles y arbustos talados para este fin.

"La industria del cobre en Timna se descubrió por primera vez hace unos 200 años y, desde entonces, todos los investigadores que visitaron el área se han hecho la misma pregunta: ¿Qué combustible se usó para calentar los hornos de fundición? Dado que la vegetación es muy escasa en esta zona desértica, ¿de dónde procedía la leña? Para finalmente resolver este misterio, recolectamos muestras de carbón vegetal de los sitios de fundición y las examinamos en el laboratorio", explica el coautor Mark Cavanagh.

Las muestras de carbón, bien conservadas gracias al clima seco del desierto, se tomaron de montones de desechos industriales en dos grandes sitios de producción en el valle de Timna y se llevaron al laboratorio de arqueobotánica de la TAU.