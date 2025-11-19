Las minutas de la Fed muestran apoyo al fin del endurecimiento cuantitativo

Por Michael S. Derby

19 nov (Reuters) -

La decisión de la Reserva Federal del mes pasado de anunciar una inminente interrupción de la reducción de su balance, antes de lo que muchos esperaban, tuvo un amplio apoyo de los banqueros centrales, según las minutas de la reunión de política monetaria de finales de octubre publicadas el miércoles.

Los banqueros también expresaron su interés en ajustar la cartera de bonos del banco central desde plazos más largos hacia letras del Tesoro.

"Muchos participantes indicaron que una mayor proporción de letras del Tesoro podría proporcionar a la Reserva Federal más flexibilidad" a la hora de hacer frente a las necesidades de liquidez del mercado, mostraron las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 28 y 29 de octubre. El documento añadió que "varios participantes también señalaron que una mayor proporción de letras del Tesoro podría aumentar la flexibilidad para futuros ajustes de la política monetaria sin tener que elevar el nivel de reservas".

En la reunión de octubre, la Fed dijo que

pondría fin al proceso

conocido como endurecimiento cuantitativo, o QT, el 1 de diciembre.

Lo hizo con el objetivo de asegurarse de que había suficiente liquidez en el sistema financiero para mantener un firme control sobre el tipo de los fondos federales, su principal herramienta para alcanzar sus objetivos de política monetaria, y para permitir la volatilidad normal del mercado monetario. (Reporte de Michael S. Derby; Edición de Chizu Nomiyama; edición en español de Raúl Cortés Fernández)