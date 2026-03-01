Las monedas de refugio se aprecian tras los ataques del fin de semana contra Irán

Por Alun John

LONDRES, 1 mar (Reuters) -

El franco suizo y el yen japonés, considerados monedas refugio, se fortalecían, mientras que el euro caía al reanudarse las operaciones bursátiles tras un fin de semana en el que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques más ambiciosos contra Irán en décadas, matando al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. El euro caía un 0,34%, a 1,1776 dólares, en comparación con los 1,18 dólares del cierre de la sesión del viernes en Nueva York. El dólar bajaba un 0,26%, a 155,65 yenes, y un 0,3% frente al franco suizo. Sin embargo, el dólar se fortaleció frente a la libra esterlina y el dólar australiano.

Los ataques de Estados Unidos e Israel, y la represalia iraní, han causado conmoción en todo Oriente Medio y en sectores que van desde el transporte marítimo hasta petróleo, por las perspectivas de aumento de los costos energéticos y la interrupción de la actividad comercial en el Golfo, una vía marítima estratégica y centro neurálgico del comercio mundial.

La reacción de los mercados energéticos será un factor determinante en la evolución de las acciones, los bonos y las divisas en respuesta a los acontecimientos en Irán.

Los analistas esperan que el petróleo abra al alza el lunes. Operadores afirman que ya ha subido alrededor de un 10% en los mercados extrabursátiles. Es probable que el oro, considerado un valor refugio

, también suba, y que las acciones caigan.

La mayoría de las acciones del Golfo cayeron el domingo y la Bolsa de Kuwait suspendió la negociación después de que los ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en ciudades del golfo Pérsico avivaron el temor a una larga inestabilidad regional.

LOS INVERSORES PLANIFICAN ESCENARIOS

Los mercados de divisas fueron de los primeros en comenzar a operar tras los acontecimientos del fin de semana.

"Vemos dos escenarios: en primer lugar, perturbaciones contenidas en los mercados energéticos mundiales, con implicaciones limitadas para la economía mundial. En segundo lugar, un conflicto más largo y amplio que lleve a una crisis del petróleo", dijo Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier.

"Creemos que el primer caso es el que se está desarrollando en este momento", dijo, pero, en el segundo escenario, "las materias primas, los rendimientos de los bonos, las divisas, los sectores bursátiles sensibles al petróleo, las expectativas de inflación, las políticas monetarias y, en caso de un cierre largo (del estrecho de Ormuz), el crecimiento económico, se verían afectados". El crudo Brent subía entre un 8% y un 10% más alto, a alrededor de 80 dólares por barril, en el mercado extrabursátil el domingo, informaron los operadores. El viernes había subido a 73 dólares, su nivel más alto desde julio.

Irán es un importante productor de energía y se encuentra frente a la península arábiga, rica en petróleo, al otro lado del estrecho de Ormuz, por el que pasa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo. (Reporte de Alun John; edición en español de Javier López de Lérida)