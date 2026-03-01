Las monjas de "Los domingos" silencian a "Sirat" en las principales categorías de los Goya españoles

La reflexión sobre la vocación religiosa de "Los domingos" ganó el Goya a la mejor película en los premios del cine español y se impuso a la doble nominada al Óscar "Sirat", que acumuló seis galardones, uno más que su principal competidora, pero en categorías técnicas y de producción.

La historia sobre el terremoto que genera en su entorno la temprana vocación de Ainara, una joven de 17 años que desea ordenarse monja de clausura, llegaba a los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que este año se celebraban en Barcelona, como la gran favorita, con 13 nominaciones.

Y, aunque no terminó como la cinta más premiada, entre sus cinco goyas estuvieron los más cotizados, como el de mejor película, mejor guión original o mejor dirección.

"En 40 años de Goyas, en esta categoría, que yo sepa, solo han ganado tres mujeres", recordó su directora, Alauda Ruiz de Azúa, al recoger su galardón.

"Me gustaría agradecer el reconocimiento a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades históricamente sí que han entendido de género", agregó la realizadora, que ya había recibido el premio a la mejor dirección novel en 2023.

También fue reconocida como mejor actriz protagonista Patricia López Arnaiz, que interpreta a la aguerrida tía de la joven, mientras que Nerea Aramburu, la gélida madre superiora, fue galardonada como mejor actriz de reparto.

La cinta, que llevó a casi 700.000 espectadores a las salas españolas, completa así una triunfante trayectoria que había arrancado en el Festival de cine de San Sebastián, donde había obtenido el máximo galardón.

- "Muy feliz" -

Tampoco la impactante "Sirat" consiguió eclipsar a las monjas de "Los domingos", pese a que la cinta de Oliver Laxe se fue de Barcelona con seis goyas, más que nadie.

La hipnótica "road movie" en el desierto marroquí, que competirá por el Óscar a la mejor película internacional y al mejor sonido, venía avalada por su Premio del Jurado "ex aequo" en Cannes, pero no logró el "cabezón" más cotizado.

Sí que se reconoció, sin embargo, el esfuerzo técnico y de producción de este filme hipnótico, que sigue el angustioso viaje por el desierto marroquí de un padre que busca a su hija en el ambiente nómada de las fiestas de música electrónica.

La categoría de mejor actor premió el aplaudido trabajo del actor vasco José Ramón Soroiz en "Maspalomas", donde interpreta a un hombre homosexual que se ve obligado a volver al armario a sus 76 años.

"Me habéis hecho muy feliz, y ojalá que todos los Vicentes del mundo también lo sean", indicó en referencia a su personaje.

- Brilla la argentina "Belén" -

Tras haberse quedado a las puertas de la nominación al Óscar a mejor película internacional, la argentina "Belén" atenuó la decepción al conquistar el Goya a la mejor película iberoamericana.

Dirigida y coprotagonizada por Dolores Fonzi, el filme ya había causado sensación en el Festival de cine de San Sebastián con su narración de la historia real de una joven de Tucumán que, en 2014, sufrió un aborto espontáneo que después le llevaría a la cárcel.

"Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror", aseguró Fonzi tras recibir el galardón.

"Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo", agregó.

Una de las mayores ovaciones de la noche fue para la actriz estadounidense Susan Sarandon, galardonada con el Goya Internacional por "su extraordinario talento como actriz y su compromiso como mujer y ciudadana", según recordó el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

Vestida con un traje azul de Armani, Sarandon, de 79 años, volvió a alabar la posición del gobierno español que preside el socialista Pedro Sánchez, presente en la platea.

"En estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia, por la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente, y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral", indicó con los ojos vidriosos.

"Yo estoy en medio del caos, de la represión, esto me ayuda a sentirme menos sola", agregó la intérprete, que portaba una pegatina en la que se leía "Palestina libre".

El otro gran homenaje de la noche fue para el polifacético director, guionista y productor español Gonzalo Suárez, de 91 años, que recibió el Goya de Honor.