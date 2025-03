Las muertes por el devastador sismo en Myanmar superan las 1.700 personas

BANGKOK (AP) — El número de muertos por el terremoto que golpeó a Myanmar aumentó a más de 1.700 después de que se recuperaran más cuerpos de entre los escombros, informó el gobierno militar del país el lunes.

El portavoz del gobierno, el mayor general Zaw Min Tun, dijo a la televisora estatal MRTV que hay alrededor de 3.400 heridos, así como 300 desaparecidos. El ejército había informado previamente de 1.644 muertos, pero no actualizó los datos en su nuevo reporte.

El terremoto de magnitud 7,7 golpeó al mediodía del viernes, causando daños generalizados en lugares como la capital, Naipyidó, y la segunda ciudad más grande, Mandalay.

Era la hora de la oración del viernes para la minoría musulmana del país durante el mes sagrado de Ramadán, y unos 700 fieles murieron cuando las mezquitas se derrumbaron, dijo Tun Kyi, miembro del comité directivo de la Red Musulmana de la Revolución de Primavera de Myanmar. No estaba claro de inmediato si los muertos en las mezquitas estaban incluidos en el conteo oficial de más de 1.700 personas fallecidas en el terremoto hasta ahora.

Tun Kyi dijo que unas 60 mezquitas quedaron dañadas o destruidas en el terremoto, y videos publicados en el sitio de noticias en línea The Irrawaddy mostraron varias mezquitas derrumbándose durante el sismo y personas huyendo.

En Mandalay, 270 monjes estaban tomando un examen religioso en el monasterio U Hla Thein cuando se produjo el terremoto y el edificio colapsó.

Los rescatistas en la escena el lunes dijeron que 70 personas pudieron escapar, pero 50 ya han sido encontrados muertos y 150 siguen desaparecidos.

Se sabe poco sobre los daños en muchos lugares

Se cree que el verdadero número de muertos y heridos en las regiones afectadas podría ser muy superior a las cifras oficiales, pero con los cortes en las telecomunicaciones y los desafíos extremos para moverse por el país, se sabe poco sobre los daños en muchas áreas.

"En realidad en este momento no tenemos clara la magnitud de la destrucción”, dijo Lauren Ellery, subdirectora de programas en Myanmar para el Comité Internacional de Rescate, a The Associated Press.

Hay seis regiones en estado de emergencia, y Ellery dijo que sus equipos sobre el terreno y sus socios locales están evaluando actualmente dónde son mayores las necesidades, mientras brindan atención médica de emergencia, suministros humanitarios y otra asistencia.

“Estaban hablando de una ciudad cerca de Mandalay donde se informó que el 80% de los edificios se habían derrumbado, pero no estaba en las noticias porque las telecomunicaciones han sido lentas”, dijo.

“Incluso en áreas donde no hay tanto impacto, nuestro socio nos informó el sábado que hubo deslizamientos de tierra que les impidieron llegar a una de las aldeas”.

El terremoto, centrado cerca de Mandalay —una ciudad de unos 1,5 millones de personas— derribó edificios y dañó otras infraestructuras como el aeropuerto de la ciudad.

Un análisis con inteligencia artificial sobre imágenes satelitales de Mandalay realizado por el AI for Good Lab de Microsoft contabilizó 515 edificios con daños entre el 80% y el 100% y otros 1.524 con entre un 20% y un 80% de daños. Otros 180.004 edificios tenían daños entre el 0% y el 20%, y el AI4G Lab señaló que la estimación era una “guía preliminar y requerirá verificación sobre el terreno”.

La Organización Mundial de la Salud dijo que tiene informes de tres hospitales destruidos y 22 parcialmente dañados en la región.

“La magnitud de las muertes y lesiones aún no se conoce por completo y se espera que los números aumenten”, dijo la agencia de la ONU en un informe.

“La devastación del terremoto ha abrumado las instalaciones de salud en las áreas afectadas, que están teniendo problemas para manejar la afluencia de personas heridas. Hay una necesidad urgente de atención traumatológica y quirúrgica, suministros de transfusión de sangre, anestésicos, medicamentos esenciales y apoyo de salud mental”.

La falta de maquinaria pesada ha ralentizado las operaciones de búsqueda y rescate, obligando a muchos a buscar sobrevivientes despacio y a mano bajo un calor implacable, con temperaturas diarias por encima de los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit).

Vecinos y aliados de Myanmar, entre los que prestan ayuda

Se habían desplegado equipos de rescate internacionales de varios países, como Rusia, China, India y varios países del sudeste asiático.

El domingo, un equipo indio perforó losas de concreto caídas en un sitio en Mandalay, cortando refuerzos de acero con una amoladora angular alimentada por un generador portátil para tratar de llegar a niveles inferiores.

Se les pudo ver sacando un cuerpo cubierto y cargándolo en una ambulancia.

La Unión Europea, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y otros han anunciado millones de dólares en ayuda, ya sea directamente o a través de socios locales y organizaciones internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Washington ayudaría, pero hasta ahora no se ha conocido asistencia a Myanmar.

Un pequeño equipo de personal militar estadounidense fue enviado para ayudar en Bangkok, donde el terremoto sacudió la capital tailandesa y mató al menos a 18 personas, muchas de ellas en un sitio de construcción donde se derrumbó un rascacielos en construcción.

Se han reportado otros 33 heridos y 78 desaparecidos, principalmente en el sitio de construcción cerca del popular mercado Chatuchak.

Se apagó el equipo pesado y las autoridades instaron a los que acudieron a mirar a guardar silencio mientras usaban máquinas para intentar detectar cualquier signo de vida bajo los escombros.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, dijo a los periodistas en la escena que se habían detectado señales la noche del domingo, aunque los expertos no pudieron determinar si había sido un error de la máquina.

No obstante, dijo que todavía tenía esperanza de que se encontraran sobrevivientes.

“Incluso si se salva una vida, vale todo el esfuerzo”, dijo.

Myanmar, también conocido como Birmania, se encuentra en la falla de Sagaing, una importante falla norte-sur que separa la placa de India y la placa de Sunda.

El terremoto ocurrió cuando una sección de 200 kilómetros (125 millas) de la falla se fracturó, causando daños generalizados a lo largo de una amplia franja de territorio en el centro del país, incluidas las regiones de Sagaing, Mandalay, Magway y Bago y el estado de Shan.

Más allá de los daños del terremoto, los esfuerzos de rescate se ven complicados por la sangrienta guerra civil que sacude gran parte del país, incluidas las áreas afectadas por el sismo. En 2021, el ejército arrebató el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi, lo que ha provocado una resistencia armada significativa.

Las fuerzas gubernamentales han perdido el control de gran parte de Myanmar, y muchos lugares son peligrosos o inaccesibles para los grupos de ayuda. Más de 3 millones de personas han sido desplazadas por los combates y casi 20 millones están necesitadas, según Naciones Unidas.

Ellery, del Comité Internacional de Rescate, señaló que el área más afectada por el terremoto ya sufrió daños graves por las inundaciones del año pasado, en las que muchos perdieron sus hogares, y es también donde muchos de los desplazados internos del país han buscado refugio.

Desde el terremoto, muchas personas han estado durmiendo al raso, ya sea porque sus hogares han sido destruidos o porque temen que las réplicas continuas puedan derrumbarlos.

Con el inicio de las lluvias monzónicas en mayo, encontrar refugio para las personas será un gran desafío en el futuro, dijo.

“Pero ahora mismo estamos enfocados en la respuesta inmediata”, dijo.

___

Los periodistas de Associated Press Jerry Harmer y Jintamas Saksornchai en Bangkok, y Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.