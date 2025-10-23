Las mujeres ocupan el 43% de los puestos directivos en la banca, según Women in Banking

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El 43% de los directivos bancarios son mujeres, lo que supone un aumento de 0,7 puntos respecto a 2022, según el II Informe de Women in Banking, que toma datos agregados de 2023 y 2024 con una muestra de 116.000 empleados, equivalente al 73% del sector bancario en España. El informe también resalta que las mujeres siguen siendo mayoría en las plantillas bancarias, con un 51,5% del total, y que la paridad en las promociones "se ha alcanzado", con un 12% de ascensos tanto para hombres como para mujeres.

Las mujeres representan el 31% de la plantilla en áreas de tecnología, ingeniería y datos (STEM, por sus siglas en inglés), el ámbito que más crece en empleo (con un aumento del 12% en variación interanual) y que mantiene paridad interna en el acceso a puestos de mando. El informe también refleja avances en conciliación y corresponsabilidad. El acceso a la flexibilidad laboral ha crecido hasta alcanzar al 31% de la plantilla, y los permisos voluntarios de nacimiento solicitados por hombres han aumentado del 51% al 63%, lo que muestra "un cambio cultural hacia una mayor implicación masculina en el cuidado familiar".

Además, el informe destaca que la plantilla del sector bancario ha crecido un 2% en el periodo analizado, lo que refleja una evolución positiva en la generación de empleo, mientras que la tasa de rotación se mantiene en un 1,14%. La presencia femenina predomina en la red de oficinas, donde las mujeres representan el 57% del personal.

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, asegura que la mayor presencia de la mujer en puestos directivos "refleja que el sector bancario reconoce el talento sin etiquetas y apuesta por la diversidad como motor de progreso para un mejor desempeño en beneficio de todos".

La responsable del grupo que ha elaborado el informe, Isabel Pérez del Caño, ha señalado que el estudio es un referente del sector para medir la presencia de la mujer. "Hemos conseguido una base muy sólida de datos, pudiendo profundizar no sólo en el análisis de aquellos aspectos en los que se aprecia una mejora, sino también en la detección de aquellos desafíos que debemos seguir impulsando", ha resaltado.

El estudio ha sido presentado en un evento patrocinado por Minsait, desde su unidad de consultoría servicios financieros, y con la colaboración de Alvarez & Marsal en la consolidación del informe. Han participado Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank, ING, Citi, Deutsche Bank, CNMK y Société Générale.