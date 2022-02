Las mujeres se unen a sus compañeros varones en la reapertura de las universidades afganas

JALALABAD, 2 feb (Reuters) - Las universidades públicas de Afganistán abrieron el miércoles por primera vez desde que los talibanes se hicieron con el control del país el año pasado, y las estudiantes pudieron unirse a sus pares masculinos para volver al campus.

El gobierno talibán no había anunciado de manera oficial su plan para las estudiantes universitarias, pero funcionarios de educación dijeron a Reuters que se permitía a las mujeres asistir a las clases con la condición de que estén físicamente separadas de los estudiantes masculinos.

Un testigo de Reuters en la ciudad oriental de Jalalabad vio a las estudiantes entrar por una puerta separada en la Universidad de Nangarhar, una de las grandes universidades gubernamentales que abren sus puertas esta semana.

Bajo su anterior gobierno, de 1996 a 2001, las autoridades islamistas de línea dura prohibieron la educación a las mujeres y a las niñas.

Los talibanes afirman que han cambiado desde que reasumieron el poder el 15 de agosto tras la retirada de las fuerzas extranjeras, pero no han explicado con claridad sus planes y en muchas provincias no se ha permitido aún el regreso a las aulas de las mujeres en edad universitaria. Algunas universidades privadas han reabierto, pero en muchos casos las alumnas no han podido volver a clase.

La comunidad internacional ha hecho de la educación de niñas y mujeres una parte fundamental de sus demandas, en un momento en que los talibanes buscan más ayuda internacional y la descongelación de los activos en el extranjero.

A última hora del martes, Naciones Unidas elogió la inclusión de las estudiantes en las universidades públicas del país, lo que parece indicar una confirmación oficial.

"(La) ONU acoge con satisfacción el anuncio de que las universidades públicas comenzarán a reabrirse el 2 de febrero a todos los estudiantes, mujeres y hombres. Es crucial que todos los jóvenes tengan el mismo acceso a la educación", dijo la misión de la ONU en Afganistán en un tuit. (Escrito por Charlotte Greenfield; editado en español por Carlos Serrano)