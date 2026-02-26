Las nacimientos en Japón caen por décimo año consecutivo

El número de nacimientos en Japón cayó por décimo año consecutivo en 2025, según datos oficiales publicados este jueves, lo que pone de relieve los retos que enfrenta la recién reelegida primera ministra Sanae Takaichi.

De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Salud, en el archipiélago asiático nacieron un total de 705.809 bebés el año pasado, lo que supone un descenso del 2,1% con respecto a 2024.

Los datos incluyen los nacimientos de ciudadanos japoneses y extranjeros en Japón, así como los niños nacidos de ciudadanos japoneses en el extranjero.

La cuarta economía más grande del mundo, con una enorme deuda, tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una población en declive.

Esto ya está provocando una serie de problemas, como la escasez de mano de obra, el aumento de los gastos de seguridad social y la disminución del número de trabajadores que pagan impuestos.

Los sucesivos líderes japoneses, incluida Takaichi, la primera mujer en gobernar el archipiélago, han prometido impulsar la natalidad, pero con éxito limitado.

"La disminución de la tasa de natalidad y la reducción de la población son una situación de emergencia silenciosa que erosionará gradualmente la vitalidad de nuestro país", advirtió Takaichi en el Parlamento la semana pasada.

El aumento de la inmigración contribuiría a revertir la disminución de la población japonesa y los problemas asociados al mercado laboral.

Sin embargo, bajo la presión del partido Sanseito, partidario de la política "Japón primero", la derechista Takaichi ha prometido medidas más estrictas en esa materia.