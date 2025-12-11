Las negociaciones de libre comercio entre EAU y la UE avanzan rápido, según ministra de EAU

ABU DABI, 11 dic (Reuters) -

Las conversaciones sobre libre comercio entre los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea avanzan rápidamente, según dijo el jueves la ministra de Estado de EAU, Lana Nueibeh, en una reunión informativa con un comisario de la UE.

La UE y EAU iniciaron las conversaciones a principios de este año, centrándose en el comercio de bienes y servicios, la inversión y la profundización de la cooperación en sectores estratégicos, como las energías renovables, el hidrógeno verde y las materias primas críticas, según dijo la UE en abril. Según Nueibeh, la cuarta ronda de conversaciones se celebrará esta semana en EAU y la quinta está prevista para principios del año que viene.

"Estamos manteniendo conversaciones muy productivas", dijo.

La UE es el segundo socio comercial de EAU con un 8,3% del comercio total no petrolero del país.

El rico país del golfo Pérsico es también el mayor destino de las exportaciones y socio inversor de la UE en Oriente y el norte de África, según la agencia estatal de noticias de EAU.

