Las negociaciones de paz en Ucrania continúan en una semana decisiva para Europa

Por Andreas Rinke

BERLÍN, 15 dic (Reuters) -

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reanudará el lunes las conversaciones con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, en Berlín, después de que la parte estadounidense dijera que se habían hecho "muchos progresos" para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Zelenski se reunirá de nuevo con el enviado estadounidense, Steve Witkoff, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, tras cinco horas de conversaciones el domingo, y otros líderes europeos también mantendrán encuentros en la capital alemana durante el día.

Ucrania dijo el domingo que estaba dispuesta a abandonar su ambición de unirse a la alianza de la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales. Pero no estaba claro de inmediato hasta qué punto las conversaciones habían avanzado en ese u otros temas vitales como el futuro del territorio ucraniano, hasta las conversaciones de Berlín podrían persuadir a Rusia para que acepte un alto el fuego.

LA DIPLOMACIA EUROPEA AFRONTA UNA SEMANA CRUCIAL

Las conversaciones se producen al comienzo de una semana crucial para Europa, en la que está prevista una cumbre de la UE el jueves para decidir si puede suscribir un préstamo masivo a Ucrania con activos congelados del banco central ruso.

En las últimas semanas, el Gobierno del presidente Trump ha criticado a Europa por sus políticas en materia de inmigración, seguridad y regulación de las grandes empresas tecnológicas. La Unión Europea y los Gobiernos nacionales han encontrar una respuesta unificada a las críticas de Estados Unidos.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reúnen el lunes en Bruselas para acordar nuevas sanciones contra Rusia, aunque la posibilidad de un contratiempo de última hora para acordar un acuerdo comercial de la UE con América Latina amenaza con socavar aún más sus intentos de hacer una demostración de fuerza.

"Seguiremos haciendo todo lo posible para que Ucrania pueda alcanzar la mejor posición posible en las negociaciones y, en caso de fracaso, para que disponga de todos los medios necesarios para tomar represalias contra esta guerra de agresión", dijo el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, a la radio Deutschlandfunk.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, que ha participado estrechamente en las conversaciones sobre Ucrania y se reunió con Zelenski el lunes por la mañana antes de las negociaciones con Estados Unidos,

"Creo que nos encontramos en un momento crítico de las negociaciones de paz", dijo al programa de televisión neerlandés Buitenhof emitido el domingo.

"Y al mismo tiempo, probablemente estamos más cerca de un acuerdo de paz de lo que hemos estado en ningún momento durante estos cuatro años", dijo Stubb, quien también se reunió con Kushner en Berlín el domingo por la noche.

LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD ENTRE LOS TEMAS EN EL PUNTO DE MIRA

Stubb dijo que las partes estaban trabajando en tres documentos principales: el marco de un plan de paz de 20 puntos, uno relativo a las garantías de seguridad para Ucrania y un tercero sobre la reconstrucción del país.

"Así que estamos estudiando los detalles junto con los estadounidenses, los europeos y los ucranianos", añadió.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los líderes de Reino Unido, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia se encontraban entre los esperados en la capital alemana el lunes.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha exigido en repetidas ocasiones que Ucrania renuncie oficialmente a sus ambiciones en la OTAN y retire sus tropas de aproximadamente el 10% de la región oriental de Dombás, que Kiev sigue controlando.

Moscú también ha dicho que Ucrania debe ser un país neutral y que no puede haber tropas de la OTAN estacionadas allí. A principios de año, fuentes rusas afirmaron que Putin quiere que las principales potencias occidentales se comprometan "por escrito" a no ampliar hacia el este la alianza de la OTAN, liderada por Estados Unidos, lo que equivale a descartar formalmente la adhesión de Ucrania, Georgia, Moldavia y otras antiguas repúblicas soviéticas.

La responsable de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo el lunes que la toma de la región ucraniana de Dobás "no será el objetivo final de Putin".

"Tenemos que entender que si se apodera de Dombás, la fortaleza se derrumbará y entonces definitivamente pasarán a apoderarse de toda Ucrania", dijo Kallas, ex

primera ministra de Estonia, a la prensa.

"Si Ucrania se va, entonces otras regiones también están en peligro."

(Información de Andreas Rinke Anne Kauranen, Olena Harmash, Lili Bayer; redacción de Matthias Williams; edición de Gareth Jones; editado en español por Patrycja Dobrowolska)