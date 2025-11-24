LA NACION

Las negociaciones entre la UE y EEUU avanzan, pero queda trabajo por hacer, dice Sefcovic

BRUSELAS, 24 nov (Reuters) - Las conversaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos avanzan, pero queda trabajo por hacer en aspectos como los aranceles sobre el acero, dijo el lunes el responsable de Comercio de la UE, Maros Sefcovic.

Sefcovic se reunirá el lunes con los ministros de Comercio de la UE y también mantendrá conversaciones con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, en Bruselas.

Sefcovic dijo a la prensa que las conversaciones con sus homólogos estadounidenses también incluirán materiales críticos y materias primas. (Información de Alessandro Parodi; edición de Bart Meijer; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

