Las niñas son las más afectadas por crisis climática en América Latina y el Caribe: reporte

SANTIAGO, 18 nov (Reuters) - La crisis climática está exponiendo a millones de niños en América Latina y el Caribe a riesgos para la salud, interrupciones educativas y mayor inseguridad, con las niñas como el grupo más afectado y con menos apoyo disponible, mostró el martes un informe.

El estudio de la ONG Plan International, que se basa en datos de financiamiento climático, grupos focales y entrevistas en 10 países de la región y fue dado a conocer el martes, concluye que el cambio climático está agravando la desnutrición infantil y aumentando la exposición a enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera.

También está provocando interrupciones prolongadas en la educación, además de incrementar la violencia, incluida la violencia de género, señaló la entidad en su reporte "Infancias bajo la crisis climática en América Latina y el Caribe", desarrollado en 10 países entre mayo y julio.

La ONG dijo que la devastación provocada recientemente por el huracán Melissa en el Caribe —que los científicos han vinculado al calentamiento de los océanos— pone de relieve la urgencia de las conclusiones del informe, que advierte sobre los costos humanos crecientes del cambio climático en comunidades vulnerables.

"Cuando llueve y no hay agua limpia, nos afecta (...) podemos contagiarnos si no podemos lavarnos", dijo una joven en Perú, citada en el reporte, subrayando cómo las emergencias climáticas afectan directamente la salud menstrual y la dignidad de las niñas ante la escasez de agua.

En Colombia, una adolescente de 16 años describió cómo los eventos climáticos extremos alteran la vida de su comunidad: "Cuando llega la temporada de lluvias, las escuelas se inundan y tenemos que limpiar. Hemos encontrado peces muertos en los pasillos. Durante las sequías también perdemos los cultivos".

El informe también advierte que la crisis climática refuerza los roles de género tradicionales y aumenta el riesgo de matrimonios infantiles en la región.

Una joven de Ecuador dijo: "Los padres suelen sacar primero a las niñas de la escuela para que ayuden en la casa".

En comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, las desigualdades estructurales agravan aún más estos impactos, limitando el acceso a servicios básicos como escuelas, hospitales y estaciones de policía.

"La crisis climática no es un problema distante, está ocurriendo ahora mismo y las niñas son las más afectadas. Siguen siendo las menos escuchadas y las menos financiadas, mientras su educación y salud se deterioran", dijo Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe.

La ONG subrayó que invertir en educación climática, salud y protección infantil es esencial para construir resiliencia y garantizar que las niñas estén en el centro de las políticas climáticas. (Reporte de Javier Leira, editado por Juana Casas)