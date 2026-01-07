Las nóminas privadas de EEUU repuntan menos de lo esperado en diciembre

WASHINGTON, 7 ene (Reuters) -

Las nóminas privadas en Estados Unidos repuntaron menos de lo esperado en diciembre, mostró el informe nacional de empleo de ADP el miércoles.

El empleo privado sumó 41.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras una baja revisada de 29.000 en noviembre. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un alza de 47.000, tras la disminución previamente reportada de 32.000 en noviembre.

El informe de ADP se desarrolló en conjunto con el Laboratorio de Economía Digital de Stanford. Se publicó antes del informe de empleo de diciembre, más completo y seguido de cerca por la Oficina de Estadísticas Laborales, que se publicará el viernes.

Históricamente, la estimación mensual ha divergido del recuento de nóminas privadas del Gobierno en el informe de empleo. Si bien el crecimiento laboral se desaceleró de forma significativa por la débil demanda de mano de obra, los despidos se mantienen relativamente bajos en comparación con los estándares históricos.

Los economistas afirman que la incertidumbre política, relacionada sobre todo con los aranceles de importación, ha generado reticencia entre las empresas a aumentar su plantilla. Algunos empleadores también están integrando inteligencia artificial en ciertas funciones, lo que reduce la necesidad de mano de obra.

Una encuesta de Reuters a economistas pronosticó que las nóminas privadas incorporaron 64.000 puestos de trabajo en diciembre, tras un aumento de 69.000 en noviembre.

Sin embargo, es probable que la atención se centre en la tasa de desempleo, que se proyecta que haya disminuido al 4,5% tras alcanzar en noviembre el 4,6%, un máximo en más de cuatro años. La tasa de desempleo de noviembre se vio parcialmente distorsionada por el cierre del Gobierno federal de 43 días, que también impidió la recopilación de datos de hogares para octubre.

La tasa de desempleo de octubre no se publicó por primera vez desde que el Gobierno comenzó a rastrear la serie en 1948. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)