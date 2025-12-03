Las nóminas privadas disminuyen inesperadamente en EE. UU. en noviembre, según ADP

WASHINGTON, 3 dic (Reuters) - Las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre, mostró el miércoles el informe de empleo ADP.

Hubo 32.000 puestos de trabajo menos entre los empleadores privados el mes pasado, tras un aumento revisado al alza de 47.000 en octubre.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del empleo privado de 10.000 puestos de trabajo tras el repunte de 42.000 registrado en octubre.

El informe ADP se elabora conjuntamente con el Stanford Digital Economy Lab. La estimación mensual se ha desviado históricamente del recuento de nóminas privadas del Gobierno elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicará el informe de empleo de noviembre el 16 de diciembre. El informe, previsto inicialmente para el 5 de diciembre, se retrasó por el reciente paralización parcial del Gobierno e incluirá las nóminas no agrícolas de octubre.

La tasa de desempleo de octubre nunca se conocerá, ya que el cierre gubernamental más largo de la historia impidió la recogida de datos para la encuesta de hogares a partir de la cual se calcula la tasa de desempleo.

Mientras que el ADP ha sugerido un deterioro de las condiciones del mercado laboral, las primeras solicitudes de prestaciones estatales de desempleo han sido coherentes con la narrativa de "no contratar, no despedir".

Los economistas afirman que la incertidumbre económica derivada de los aranceles ha dejado al mercado laboral en un estado de parálisis.

La economía sumó 119.000 puestos de trabajo en septiembre, y la tasa de desempleo subió a su nivel más alto en cuatro años, el 4,4%.

(Reportaje de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)