Las nóminas privadas estadounidenses aumentan en febrero: ADP

WASHINGTON, 4 mar (Reuters) -

Las nóminas privadas estadounidenses subieron más de lo esperado en febrero, pero los datos del mes anterior se revisaron considerablemente a la baja, mostró el miércoles el informe nacional de empleo de ADP.

El empleo privado sumó 63.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un alza revisada a la baja de 11.000 en enero. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un incremento de 50.000 empleos, tras el incremento de 22.000 de enero.

El informe de ADP se elabora junto al Laboratorio de Economía Digital de Stanford y se publicó antes del informe de empleo de febrero de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), más completo y seguido, que se publicará el viernes. ADP no ha sido un buen predictor de la estimación de nóminas privadas de la BLS.

Las nóminas no agrícolas probablemente incorporaron 59.000 puestos de trabajo en febrero, tras los 130.000 de enero, según las previsiones de un sondeo de Reuters a economistas. Se prevé que las nóminas privadas hayan agregado 65.000 puestos de trabajo, tras los 172.000 en enero. La tasa de desempleo se habría mantenido estable en el 4,3%.

El mercado laboral se ha estabilizado tras las fluctuaciones del año pasado, que economistas atribuyen a la incertidumbre por los aranceles a las importaciones.

El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles generales del presidente Donald Trump, que aplicó en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional. Trump impuso rápidamente un gravamen global del 10% durante 150 días para sustituir algunos de los aranceles de emergencia, y más tarde dijo que se elevarían al 15%.

Se considera que la estabilidad del mercado laboral y la inflación aún alta animarán a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés sin cambios este mes. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la represalia de Teherán, han elevado los precios del petróleo y el gas natural.

Esto ha llevado a los operadores a rebajar sus expectativas de recorte de tasas para este año, ante la preocupación de que el conflicto pueda avivar la inflación. Las posibilidades de una baja en junio han disminuido considerablemente. En enero, la Fed mantuvo su tipo de referencia a un día en el rango del 3,5% al 3,75%.

(Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)