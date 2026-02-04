Las nóminas privadas estadounidenses aumentan modestamente en enero, dice ADP

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) - Las nóminas privadas estadounidenses aumentaron menos de lo ⁠esperado en enero, ⁠mostró el miércoles el informe nacional de empleo de ADP.

El empleo privado aumentó en ⁠22.000 puestos ‌de ​trabajo el mes pasado, tras un incremento revisado a ​la baja de 37.000 en diciembre. Los economistas ‌encuestados por Reuters habían pronosticado un ‌avance del empleo privado ​de 48.000 puestos de trabajo, tras el alza de 41.000 registrada inicialmente en diciembre.

El informe de ADP se elabora conjuntamente con el Laboratorio de Economía Digital de Stanford. Ha sido un mal indicador de la estimación de nóminas privadas ⁠de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El informe de empleo de ​la BLS para enero -más completo y seguido de cerca- debía publicarse el viernes, pero se ha retrasado por el cierre parcial del Gobierno federal.

El cierre de tres días terminó el martes. El mercado laboral se ha encontrado ⁠en gran medida en lo que los economistas denominan un ​estado de "baja contratación y bajo despido", achacado a los aranceles, a las importaciones y al auge de la inteligencia artificial.

El ‍presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo la semana pasada que "los indicadores del mercado laboral sugieren que las condiciones podrían estar estabilizándose tras un periodo de suave desaceleración". El ​banco central estadounidense mantuvo su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3,50%-3,75%. (Reporte de Lucia Mutikani; edición de ‍Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)