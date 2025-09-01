Las normas de convivencia de la familia de acogida de una española en Estados Unidos: "Como me pillen, estoy muerta"

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Vivir con una familia de acogida en el extranjero es una experiencia que combina aprendizaje y adaptación. Para muchos estudiantes que deciden cursar parte de sus estudios fuera de España, el reto no se limita únicamente a mejorar el idioma, sino también a integrarse en un nuevo hogar con sus costumbres, rutinas y normas de convivencia. Cada familia establece sus propias reglas, que pueden abarcar desde las comidas y el uso de espacios comunes hasta los horarios de llegada a casa o la forma de participar en las tareas domésticas. Ajustarse a ellas no siempre es fácil, pero forma parte del proceso de inmersión cultural que caracteriza este tipo de programas. En ese contexto, una joven española que actualmente estudia en Estados Unidos ha compartido en redes sociales el extenso listado de normas que debe cumplir en su día a día. Son tantas que, según explica, ocupan "tres folios" y ha tenido que dividirlas en varios vídeos para poder contarlas todas.

LA COMIDA Y LAS TAREAS DOMÉSTICAS Las cenas se realizan temprano, entre las seis y las siete de la tarde, siempre que los horarios laborales lo permitan. Aunque cada uno se prepara su propio desayuno y almuerzo, la estudiante puede coger libremente cualquier alimento de la nevera e incluso proponer platos. "Ya les he dicho que voy a cocinarles comida española", señala. Eso sí, en las comidas está prohibido usar el móvil, y todos se turnan para poner y quitar el lavavajillas.

LA HABITACIÓN Y LAS VISITAS La joven es responsable de mantener su cuarto limpio y pasar el aspirador al menos una vez a la semana. No puede guardar comida en la habitación y, aunque puede invitar a amigos, si se trata de chicos la puerta debe permanecer abierta y un adulto debe estar presente en la casa.

SALIDAS Y HORARIOS Entre semana debe regresar a casa a las diez de la noche y los fines de semana, como máximo, a medianoche. Siempre tiene que avisar de dónde está, con quién y a qué hora volverá, aunque puede dormir en casa de amigas con autorización previa. También puede tener citas, siempre que cuente con el visto bueno de sus padres en España.

TELÉFONO Y TRANSPORTE El uso del móvil es libre, salvo durante las comidas, y es responsabilidad de la estudiante mantenerlo cargado para evitar quedarse incomunicada. En cuanto al transporte, no paga gasolina salvo en viajes largos, y solo puede ser llevada por conductores que cumplan con la edad legal establecida en Idaho -donde reside.

ESTUDIOS Y COLEGIO La familia exige buenas notas y que las tareas se lleven al día. El colegio le facilita un Chromebook para trabajar, que debe cuidar y utilizar de forma responsable. Si necesita ayuda, puede pedírsela tanto a los padres de acogida como a sus hermanas estadounidenses.

ANIMALES Y CONVIVENCIA En la casa conviven varios animales que forman parte de la familia. Los perros pueden dormir en su habitación y ella puede sacarlos a pasear, siempre que después les limpie las patas antes de entrar en casa.

El cuidado del gato corresponde a su hermana. Además, está prohibido entrar en casa con zapatos y cada miembro de la familia debe colaborar en la limpieza y el orden de las zonas comunes.

Más allá de las normas, la estudiante destaca que sus anfitriones le insisten en que se integre en la vida familiar, participe en planes y no se aísle en su habitación. "Es como si fuera parte de la familia", explica, aunque también le han dejado claro que debe expresar cualquier incomodidad o problema que pueda surgir.

En cuanto a alcohol y drogas, la regla es tajante: está prohibido consumirlos y, si en una fiesta se encuentra con ellos, debe marcharse inmediatamente. "Como me pillen, estoy muerta", resume.