Las normas digitales de la UE no son negociables, dice Ribera

BRUSELAS, 25 nov (Reuters) -

La normativa digital europea no es susceptible de negociación, dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera en respuesta a los comentarios del secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick. Lutnick dijo el lunes que la Unión Europea debería hacer más "equilibrada" su regulación del sector tecnológico a cambio de una reducción de los aranceles estadounidenses a las importaciones de acero y aluminio procedentes del bloque.

"Nosotros, los europeos, hemos adoptado nuestras normas para garantizar mercados justos y proteger los derechos de los consumidores (...). Es nuestro deber preservar nuestros valores y defender a nuestra gente", dijo Ribera el lunes por la noche. (Información de Charlotte van Campenhout y Yun Chee Foo; edición de Kirsten Donovan; edición en español de Jorge Ollero Castela)