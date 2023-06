Las novas clásicas no solo emiten energía térmica

Científicos que estudian la nova más rápida registrada han detectado emisiones no térmicas, una desviación de la creencia anterior de que estos sistemas producen solo emisiones térmicas.

Una nova clásica es un acontecimiento astronómico transitorio que provoca la aparición repentina de una estrella brillante, aparentemente "nueva", que se desvanece lentamente a lo largo de varias semanas o muchos meses.

V1674 Herculis, descubierta en 2021, es una nova clásica alojada en un sistema estelar binario que se compone de una enana blanca y una estrella compañera enana.

Mientras estudiaba V1674Her con el telescopio VLBA (Very Long Baseline Array), Montana Williams, una estudiante graduada de New Mexico Tech que dirige la investigación sobre las propiedades VLBA de esta nova, confirmó lo inesperado: una emisión no térmica proveniente de ella. Estos datos son importantes porque dicen mucho sobre lo que está sucediendo en el sistema. Lo que el equipo ha encontrado es cualquier cosa menos las simples explosiones inducidas por el calor que los científicos esperaban previamente de las novas clásicas.

"Históricamente, las novas clásicas se han considerado explosiones simples, que emiten principalmente energía térmica", dijo Williams. "Sin embargo, según observaciones recientes con el telescopio de área grande Fermi, este modelo simple no es del todo correcto. En cambio, parece que son un poco más complicados. Usando el VLBA, pudimos obtener una imagen muy detallada de una de las principales complicaciones, la emisión no térmica".

Las detecciones de interferometría de línea base muy larga (VLBI) de novas clásicas con compañeras enanas como V1674Her son raras. Son tan raros, de hecho, que este mismo tipo de detección, con componentes de sincrotrón de radio resueltos, se ha informado solo una vez más hasta la fecha. Eso se debe en parte a la naturaleza asumida de las novas clásicas.

"Las detecciones de novas con VLBI solo se están volviendo posibles recientemente debido a las mejoras en las técnicas de VLBI, sobre todo la sensibilidad de los instrumentos y el aumento del ancho de banda o la cantidad de frecuencias que podemos registrar en un momento dado", dijo Williams. "Además, debido a la teoría anterior de las novas clásicas, no se pensaba que fueran objetivos ideales para los estudios VLBI. Ahora sabemos que esto no es cierto debido a las observaciones de múltiples longitudes de onda que indican un escenario más complejo".

Esa rareza hace que las nuevas observaciones del equipo sean un paso importante para comprender las vidas ocultas de las novas clásicas y lo que finalmente conduce a su comportamiento explosivo.

"Al estudiar imágenes del VLBA y compararlas con otras observaciones del Very Large Array (VLA), Fermi-LAT, NuSTAR y NASA-Swift, podemos determinar cuál podría ser la causa de la emisión y también hacer ajustes a la modelo simple anterior", dijo Williams. "En este momento, estamos tratando de determinar si la energía no térmica proviene de grupos de gas que se encuentran con otros gases aglomerados que producen descargas, o algo más".

Debido a que las observaciones de Fermi-LAT y NuSTAR ya habían indicado que podría haber una emisión no térmica proveniente de V1674Her, eso convirtió a la nova clásica en un candidato ideal para el estudio porque Williams y sus colaboradores tienen la misión de confirmar o negar ese tipo de hallazgos.

También fue más interesante debido a su evolución hiperrápida y porque, a diferencia de las supernovas, el sistema anfitrión no se destruye durante esa evolución, sino que permanece casi completamente intacto y sin cambios después de la explosión. "Muchas fuentes astronómicas no cambian mucho en el transcurso de un año o incluso 100 años. Pero esta nova se volvió 10.000 veces más brillante en un solo día y luego volvió a su estado normal en unos 100 días", dijo en un comunicado del NRAO (National Radio Astronomy Observatory) que opera el VLBA.

"Debido a que los sistemas anfitriones de las novas clásicas permanecen intactos, pueden ser recurrentes, lo que significa que podríamos ver esta erupción, o explotar lindamente, una y otra vez, lo que nos brinda más oportunidades para comprender por qué y cómo lo hace".

Europa Press