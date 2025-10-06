Las novedades políticas disparan el Nikkei, el bitcóin y el oro a nuevos récords

Por Kevin Buckland

TOKIO, 6 oct (Reuters) -

Las bolsas japonesas subían más de un 5% y alcanzaban un máximo histórico, mientras que el yen se desplomaba el lunes tras la elección de

Sanae Takaichi, que está a favor de la relajación monetaria, como líder del partido gobernante, lo que la pone en camino de convertirse en la primera mujer primer ministro del país.

El oro alcanzaba un máximo histórico cercano a los US$4000, mientras que la principal criptomoneda, el bitcóin, se revalorizó el domingo hasta alcanzar su máximo histórico, con los inversores decantándose cada vez más por activos alternativos como depósito de valor, mientras el cierre de la Administración de Estados Unidos crispa los nervios. El Nikkei japonés superó los 48.000 puntos por primera vez en la historia después de que Takaichi se impusiera al más moderado Shinjiro Koizumi en la votación por el liderazgo del Partido Liberal Democrático el sábado, avivando las expectativas de estímulo fiscal.

El yen se desplomaba hasta un 2%, superando los 150 por dólar estadounidense

por primera vez desde el 1 de agosto, y caía hasta un 1,8%, hasta un mínimo histórico frente al euro de 176,25.

La preocupación por las finanzas de Japón hizo que el rendimiento de los bonos del Estado a 30 años alcanzara un máximo histórico.

Al mismo tiempo, la rentabilidad de la deuda pública japonesa a corto plazo descendía a mínimos de dos semanas, en un momento en que los operadores redujeron las apuestas sobre cuándo volverá a subir los tipos de interés el Banco de Japón. Las probabilidades implícitas en el mercado de que el Banco de Japón suba los tipos a finales de año retrocedían del 68% del viernes al 41%.

Hace un año, Takaichi criticó la decisión del BOJ de subir los tipos calificándola de "estúpida", aunque su retórica reciente ha sido más comedida, limitándose a decir que la política monetaria del banco central debería estar alineada con el Gobierno.

"Creemos que los temores de algunos inversores de que el próximo Gobierno pueda llevar a cabo una expansión fiscal extrema o ejercer presión política sobre el Banco de Japón son exagerados", escribieron los economistas de Morgan Stanley MUFG Securities en un informe de investigación, señalando que la postura de Takaichi "parece estrechamente alineada" con el "enfoque cauteloso" del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, hacia la normalización de la política.

La mayoría de los principales mercados bursátiles de la región permanecieron cerrados por vacaciones, incluidos los de China continental, Corea del Sur y Taiwán. El Hang Seng de Hong Kong bajaba un 0,7%, antes del festivo del martes.

El índice de referencia australiano perdía un 0,1%, aunque las operaciones se vieron mermadas por los días festivos en varios estados, como Nueva Gales del Sur y Queensland. Los futuros del S&P 500 estadounidense apuntaban un 0,3% al alza, después de que el índice al contado alcanzara un máximo histórico el viernes. Los futuros del STOXX 50 paneuropeo se mantenían planos, con las acciones encaramadas a máximos históricos.

El dólar recuperaba terreno frente a las divisas europeas, aprovechando su impulso frente al yen para recuperarse de la caída del 0,5% de la semana pasada frente a una cesta de principales competidores. El euro perdía un 0,26%, hasta US$1,1714, y la libra esterlina perdía un 0,22%, hasta US$1,3440. El oro cotizaba al cierre de este artículo en torno a los US$3927, tras avanzar un 1,5% hasta alcanzar un récord justo por encima de los US$3944.

El bitcóin

cotizaba en torno a los US$123.600 tras su salto a US$125.653,32 el domingo.

“El cierre importa esta vez”, dijo Geoffrey Kendrick, jefe de investigación de activos digitales de Standard Chartered Bank.

“Este año, el bitcóin ha cotizado con los ‘riesgos del Gobierno de EEUU’, como mejor muestra su relación, añadió.

“Sospecho que el bitcóin subirá durante todo el cierre” y que pronto alcanzará los US$135.000, pronosticó Kendrick.

(Información de Kevin Buckland; edición de Sam Holmes; editado en español por Patrycja Dobrowolska)