Las obras de La Argentinita, Zuloaga, Blas Cabrera o Gómez Ulla, pasarán a ser de dominio público en 2026

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Biblioteca Nacional de España ha publicado en su página web la relación de autores de su catálogo cuya obra pasa a ser de dominio público en 2026, entre los que se encuentran la bailarina Encarnación López, más conocida como La Argentinita, el pintor Ignacio Zuloaga, el físico Blas Cabrera o el militar Mariano Gómez Ulla.

Tras un proceso de estudio de las entradas del catálogo de autores, el listado de 2026 queda compuesto por 154 nombres, entre los que se encuentran científicos, médicos, pintores, músicos, maestras, novelistas, actrices, bailarinas, historiadoras, editores, periodistas, poetas, docentes y religiosas.

El listado recoge la información de autores y autoras españoles fallecidos en 1945 cuyas obras se encuentran en la Biblioteca Nacional de España. Al cumplirse 80 años de su muerte, las obras en las que no hayan participado otras personas ya no están protegidas por el derecho de autor y por lo tanto pueden ser copiadas, distribuidas, adaptadas, interpretadas y exhibidas en público de forma gratuita, siempre que se reconozca y cite al autor o autora de la obra original.

Así, a partir de enero de 2026 estará disponible, en abierto y para su descarga libre y gratuita en BNE Digital, el conjunto de estas obras libres de derechos.

Entre los autores cuya obra estará libre de derechos en 2026 hay nombres como La Argentinita, considerada la mejor bailarina de su época, quien creó junto a su hermana Pilar López Júlvez y el poeta Federico García Lorca la compañía 'Bailes Españoles de La Argentinita' y contribuyó a popularizar la música de Falla, Turina, Albéniz, Granados y otros compositores españoles.

En 1931, grabó cinco discos gramofónicos con una selección de canciones preparadas y adaptadas por Lorca, titulada 'Colección de Canciones Populares Españolas', que estuvieron acompañadas al piano por el propio Lorca.

Asimismo, uno de los nombres más reconocidos es el del pintor Ignacio Zuloaga, artista de la Generación del 98 que estuvo muy influido por El Greco y Goya y uno de los más destacados de finales del XIX y principios del XX. También otro de los nombres destacados es el de José Gutiérrez Solana (1886), pintor, grabador y escritor expresionista. Su obra pictórica y literaria, de una fuerte carga social, refleja una cruda visión de la realidad.

Este año se da la circunstancia de que también pasa a dominio público la obra de José Cabrero y Mons (1886), el desconocido pintor que aparece retratado en La tertulia del Café de Pombo, del propio Gutiérrez Solana. Junto a ellos hay otros destacados artistas como Manolo Hugué, José María Sert o Ignacio Zuloaga.

En el listado de 2026 solo figuran cinco mujeres: María de la Concepción Alfaya, escritora, maestra, historiadora, etnógrafa y política, La Argentinita, Leonor Canalejas, escritora bajo el seudónimo de Isidora Sevillano, Elena Jordi, actriz de cine y teatro y considera la primera directora de cine de España por 'Thais' y Beata María Pilar Izquierdo, religiosa fundadora de la congregación de la Obra Misionera de Jesús y María.

CIENTÍFICOS

Entre los científicos destacan, entre otros, Telésforo de Aranzadi, científico, doctor en Farmacia y Ciencias Naturales, catedrático de Mineralogía y Zoología; Odón de Buen, oceanógrafo y botánico, especialista en biología marina y director del Instituto General de Oceanografía; y Blas Cabrera, físico, notable investigador y divulgador de las modernas teorías de la época que fue rector de la Universidad Central de Madrid, y considerado un gran amigo de Einstein.

Otros autores destacados son José Castillejo; Gustavo Gili; Joaquín Gimeno; Mariano Gómez Ulla, Antonio Graíño, Joaquin Larregla, Juan Millé y Antonio de Zayas.