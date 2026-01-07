Las ofertas de empleo en EEUU caen más de lo previsto en noviembre

WASHINGTON, 7 ene (Reuters) - Las ofertas de empleo en Estados Unidos bajaron más de lo esperado en noviembre, mientras que la contratación cayó, lo que sugiere que la demanda de mano de obra sigue disminuyendo en medio de la incertidumbre económica.

Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, cayeron en 303.000 puestos de trabajo a 7,146 millones el último día de noviembre, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo en su informe Encuesta sobre Vacantes de Empleo y Rotación Laboral (Jolts).

Los datos de octubre se revisaron a la baja y mostraron 7,449 millones de vacantes, en lugar de las 7,670 millones comunicadas anteriormente.

Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 7,60 millones de puestos de trabajo sin cubrir. En noviembre, la contratación descendió en 253.000 puestos, a 5,115 millones, en consonancia con el mediocre aumento del empleo a pesar del fuerte crecimiento económico del tercer trimestre.

Los economistas dicen que la incertidumbre respecto a la política, relacionada principalmente con los aranceles a la importación, ha hecho que las empresas se muestren reacias a aumentar sus plantillas, lo que ha provocado una expansión económica sin empleo. Algunos empleadores también están integrando la inteligencia artificial en determinadas funciones, lo que disminuye la necesidad de mano de obra.

Los economistas sostienen que el mercado laboral está experimentando retos estructurales más que una debilidad cíclica.

El mercado prevé que la BLS informe el viernes que las nóminas no agrícolas aumentaron en 60.000 puestos de trabajo en diciembre tras avanzar en 64.000 en noviembre, según una encuesta de Reuters entre economistas. Es probable que la atención se centre en la tasa de desempleo en busca de nuevas pistas sobre la salud del mercado laboral y las perspectivas de la política monetaria a corto plazo.

El mercado estima que la tasa de desempleo se reduciría al 4,5% en diciembre, tras acelerarse en noviembre al 4,6%, su nivel más alto en cuatro años. La tasa de desempleo de noviembre se vio parcialmente distorsionada por el cierre del Gobierno federal durante 43 días, que también impidió recopilar datos sobre los hogares en octubre.

La tasa de desempleo de octubre no se publicó por primera vez desde que el gobierno empezó a seguir la serie en 1948. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Ricardo Figueroa)