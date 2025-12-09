Las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentan ligeramente en octubre

WASHINGTON, 9 dic (Reuters) - Las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron ligeramente en octubre, pero la contratación siguió siendo moderada en un entorno económico incierto.

Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, aumentaron en 12.000 puestos hasta los 7,670 millones el último día de octubre, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo en su informe de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral, conocido como JOLTS por su sigla en inglés.

Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 7,150 millones de puestos de trabajo sin cubrir.

La contratación cayó en 218.000 puestos, hasta 5,149 millones, en octubre. El informe incorporaba los datos de septiembre, cuya publicación se canceló debido al cierre del Gobierno federal durante 43 días.

El BLS dijo que había "suspendido temporalmente el uso de la metodología de alineación mensual para las estimaciones preliminares de octubre", añadiendo que "el uso de esta metodología se reanudará con la publicación de las estimaciones finales de octubre".

En septiembre se registraron 7,658 millones de vacantes. La contratación fue de 5,367 millones en septiembre. Los informes combinados sugieren que el mercado laboral sigue en lo que los economistas y los responsables monetarios denominan un estado de "no contratación, no despido".

El estancamiento del mercado laboral se ha achacado a una menor oferta de mano de obra en medio de una reducción de la inmigración que comenzó durante el último año del mandato del expresidente Joe Biden y se aceleró bajo la segunda administración del presidente Donald Trump.

La adopción de la inteligencia artificial para algunas funciones laborales también está reduciendo la demanda de mano de obra, especialmente para puestos de nivel inicial.

Los mercados financieros esperan que la Reserva Federal recorte el miércoles su tasa de interés de referencia a un día en otros 25 puntos básicos, hasta el rango del 3,50%-3,75%, por la preocupación que suscita el mercado laboral. El banco central estadounidense ha bajado las tasas dos veces este año.

Los responsables monetarios no tendrán a mano el informe de empleo de noviembre, cuya publicación también se retrasó por el cierre. El informe, que se publicará el próximo martes, incluirá los datos de las nóminas no agrícolas de octubre. El informe de empleo de octubre fue cancelado.

La tasa de desempleo de octubre no estará disponible, ya que el cierre impidió la recogida de datos para la encuesta de hogares a partir de la cual se calcula la tasa de desempleo. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Natalia Ramos)