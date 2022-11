Las ONG ven alejarse el acuerdo y llaman a la responsabilidad de los grandes contaminantes históricos

La coalición internacional de ONG 350.org espera con resignación la publicación de un nuevo borrador que trate de acercar posturas ante la actual falta de acuerdo que en estos momentos parece más lejos que nunca en la Cumbre del Clima de Egipto, por lo que piden a los negociadores de los países, en particular a los grandes contaminantes históricos, que tomen nota del riesgo de terminar sin acuerdo y se replanteen el mensaje que quieren que se desprenda esta cita internacional.

Después de dos semanas de negociaciones en la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU que tenía que haber terminado este viernes y que afronta su primera jornada adicional, en las primeras horas de este sábado, la delegación de la UE ha amenazado con abandonar Egipto ante la posibilidad de un "mal acuerdo".

"Estamos en la prórroga. La UE está unida en nuestra ambición de avanzar y construir sobre lo que acordamos en Glasgow. Nuestro mensaje a los socios es claro: no podemos aceptar que los 1,5 grados mueran aquí, hoy", ha alertado el vicepresidente del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans.

Así las cosas, la coalición 350.org alerta de que la COP27 pende de un hilo en estas horas finales en las que un acuerdo parece "poco probable".

Además, en rueda de prensa en Sharm-El Sheikh este sábado, ha criticado que a pesar de que esta sea una COP celebrada en África, la Presidencia Egipcia ha ignorado "en gran medida" las voces de toda la región que exige un fondo para financiación de pérdidas y daños y la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

Para la portavoz de 350.org Zeina Khalil, en este tiempo extra en la COP27 el mensaje es "claro": "No podemos permitirnos un mal negocio. El mundo que nos rodea está en llamas, no podemos retrasar la implementación de 1,5° C".

Además, denuncia que el borrador del acuerdo está retrocediendo en los compromisos para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, que es necesario para mantener vivo el objetivo de limitar el incremento de temperatura global en 1,5ºC. "El lobby de los combustibles fósiles está dando forma al trato aquí y no podemos permitirnos esto", ha apuntado.

Así, ha llamado a la Presidencia egipcia y a las partes negociadoras a anteponer la salud de las personas, el futuro y el planeta a las ganancias de las empresas de combustibles fósiles.

Por su parte, desde Oil Change International, David Tong ha alertado de que la negociación está "al borde de un quiebre aún más que en otros años". "Todavía no hemos visto el texto y según entendemos, no se les ha entregado una copia del texto a las partes, se les ha mostrado el texto", denuncia el observador que reconoce que se están escuchando "cosas contradictorias" sobre lo que dice el texto y que, en todo caso, lo que escuchan es "profundamente preocupante".

En la misma línea, desde Fridays For Future Uganda, Paciencia Nabukulu, ha recordado que hace años los países ricos prometieron 100.000 millones de dólares anuales a los países más vulnerables a los impactos climáticos, pero esa cantidad aún no ha sido entregada.

"Todavía hay una oportunidad para que los líderes mundiales demuestren que se preocupan, que tienen corazón y que tienen humanidad. Deberían demostrar que les importa mostrándonos el dinero y cumpliendo las promesas que hicieron hace años. Deberían eliminar los combustibles fósiles", considera.

Mientras, el portavoz de Stop Eacop, Omar Elmawi, ha lamentado que después de dos semanas en Sharm-El Sheikh los gobiernos "han defraudado y las empresas de combustibles fósiles han traicionado". Si bien, avisa de que mientras esta conferencia de las partes tiene una duración de dos semanas al año, las ONG seguirán organizándose y movilizándose más allá de la COP27 durante las 50 semanas restantes del año en favor de la justicia climática.

En la misma rueda de prensa, el profesor de Ciencias del Cambio Global, University College London, Simon Lewis, ha subrayado que la física brutal del cambio climático muestra que si se pone más CO2 en la atmósfera se producirán mayores impactos climáticos.

"Los impactos climáticos solo comenzarán a estabilizarse en su peor nivel cuando reduzcamos las emisiones a cero. Así que no podría haber una dirección más clara de la ciencia sobre la necesidad de recortes rápidos e inmediatos de las emisiones de carbón, petróleo y gas. Estamos fallando en eso en la COP27 en este momento", ha apostillado.

También en rueda de prensa este sábado en Egipto, desde Climate Action Network, el director de Estrategia Política Global, Harjeet Singh, ha denunciado que a pesar de estar fuera de tiempo en la COP27 se sigue viendo el mismo cuento, el mismo guión y la misma estrategia que se repite y ha asegurado que las ONG seguirán luchando por conseguir justicia climática.

De ese modo, el director de Powershift África, Mohammed Adow ha lamentado que África tenía "altas expectativas" de que esta COP2 cubriera las prioridades del continente y de otros países vulnerables. Igualmente, ha exigido justicia climática en este proceso frente a las consecuencias de los daños provocados por el cambio climático que son "resultado de los emisores históricos".

Al mismo tiempo, ha urgido a que se establezca aquí en Egipto un mecanismo de pérdidas y daños que esté listo en los próximos dos años. "Las negociaciones estaban muy cerca de acordar un fondo de pérdidas y daño y como resultado de eso vemos que uno de los mayores contaminantes amenaza con marcharse", ha dicho, en referencia a la advertencia de la delegación de la UE esta mañana al que ha pedido "solidaridad" con dicho fondo dado que los Veintisiete son "uno de los mayores causantes del cambio climático".

Por otro lado, ha instado a no rebajar la ambición del 1,5ºC y a que se mantenga el abandono de los combustibles fósiles. "No hay progreso respecto a lo conseguido el año pasado en Glasgow", ha lamentado, al tiempo que ha acusado "especialmente" a Estados Unidos y a la UE de "romper" la solidaridad en Sharm-El Sheikh.

Por último, el Director Internacional de Diplomacia Climática de CAN-Canadá, Eddy Pérez, ha afirmado que esta COP necesita mandar el mensaje de que este es el momento para los países en desarrollo. "Hay mucho ruido, textos y dinámicas. El hecho es que Estados Unidos no quiere ese fondo de pérdidas y daños", ha acusado, al tiempo que ha pedido a otros países como Canadá o Australia a no seguir a Estados Unidos en estas horas finales porque, en su opinión, son "los contaminantes" los que frenan el proceso de la ambición y de lograr un mecanismo de pérdidas y daños.

