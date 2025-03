Las panaderías de Gaza podrían cerrar en una semana por el bloqueo israelí de comida y suministros

DEIR AL BALAH, Franja de Gaza (AP) — Las panaderías de Gaza se quedarán sin harina para hacer pan en una semana, según la ONU. Las agencias han reducido a la mitad la distribución de alimentos a las familias. En los mercados faltan la mayoría de las verduras. Muchos trabajadores humanitarios no pueden moverse debido al bombardeo israelí.

Durante cuatro semanas, Israel ha cortado todas las fuentes de alimentos, combustible, medicinas y otros suministros para la población de más de dos millones de palestinos en la Franja de Gaza. Es el bloqueo más largo hasta ahora de la campaña de 17 meses de Israel contra Hamás, sin señales de que termine.

Los trabajadores humanitarios están racionando los suministros que tienen, pero advierten de un aumento catastrófico en el hambre severa y la desnutrición. Eventualmente, los alimentos se agotarán por completo si no se restablece el flujo de ayuda, porque la guerra ha destruido casi toda la producción local de alimentos en Gaza.

“Dependemos completamente de esta caja de ayuda”, dijo Shorouq Shamlakh, una madre de tres hijos que recoge la caja mensual de alimentos de su familia en un centro de distribución de la ONU en Jabaliya, en el norte de Gaza. Ella y sus hijos reducen sus comidas para que dure un mes, dijo. “Si esto se cierra, ¿quién más nos proporcionará comida?”, preguntó.

El Programa Mundial de Alimentos dijo el jueves que su harina para panaderías sólo basta para seguir produciendo pan para 800.000 personas al día hasta el martes, y que sus suministros de alimentos en general durarán un máximo de dos semanas. Como “último recurso”, una vez que se agoten todos los demás alimentos, tiene reservas de emergencia de galletas nutricionales fortificadas para 415.000 personas.

El combustible y las medicinas durarán semanas más antes de llegar a cero. Los hospitales están racionando antibióticos y analgésicos. Los grupos de ayuda trasladan suministros limitados de combustible entre múltiples necesidades, todas indispensables: camiones para mover ayuda, panaderías para hacer pan, pozos y plantas desalinizadoras para producir agua, hospitales para mantener las máquinas funcionando.

“Tenemos que tomar decisiones imposibles. Todo es necesario”, dijo Clémence Lagouardat, líder de respuesta de Oxfam International en Gaza, hablando desde Deir al Balah, en el centro de Gaza en una conferencia de prensa el miércoles. “Es extremadamente difícil priorizar”.

Algo que agrava los problemas es el hecho de que Israel reanudó su campaña militar el 18 de marzo con bombardeos que han matado a cientos de palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según funcionarios de salud. Ha atacado instalaciones humanitarias, dice la ONU. Nuevas órdenes de evacuación han obligado a más de 140.000 palestinos a desplazarse de nuevo.

Pero Israel no ha reanudado el sistema para que los grupos de ayuda notifiquen al Ejército de sus movimientos para asegurarse de que no sean golpeados por el bombardeo, dijeron varios trabajadores humanitarios. Como resultado, varios grupos han detenido las entregas de agua, la nutrición para niños desnutridos y otros programas porque no es seguro que los equipos se muevan.

COGAT, el cuerpo militar israelí encargado de coordinar la ayuda, dijo que el sistema se detuvo durante el alto el fuego. Ahora se implementa en algunas áreas “de acuerdo con la política y las evaluaciones operativas... basadas en la situación sobre el terreno”, dijo COGAT, sin dar más detalles.

El alza de los precios hace que la comida sea inasumible

Durante los 42 días de alto el fuego que comenzaron a mediados de enero, los grupos de ayuda introdujeron cantidades significativas de ayuda. Los alimentos también llegaron a los mercados comerciales.

Pero nada ha entrado en Gaza desde que Israel cortó ese flujo el 2 de marzo. Israel dice que el asedio y la renovada campaña militar tienen como objetivo forzar a Hamás a aceptar cambios en su acuerdo de alto el fuego y liberar a más rehenes.

Los productos frescos ahora son raros en los mercados de Gaza. La carne, el pollo, las papas, el yogur, los huevos y las frutas han desaparecido por completo, dicen los palestinos.

Los precios de todo lo demás se han disparado fuera del alcance de muchos palestinos. Un kilo (dos libras) de cebollas puede costar el equivalente a 14 dólares, un kilo de tomates se vende por 6 dólares, si se pueden encontrar. Los precios del gas para cocinar se han disparado hasta 30 veces, por lo que las familias vuelven a buscar leña para hacer fuego.

“Es totalmente una locura”, dijo Abeer al-Aker, una maestra y madre de tres hijos en la ciudad de Gaza. “No hay comida, no hay servicios... Creo que la hambruna ha comenzado de nuevo”.

Las familias dependen aún más de la ayuda

En el centro de distribución en Jabaliya, Rema Megat revisó la caja de raciones de alimentos para su familia de 10 personas: arroz, lentejas, algunas latas de sardinas, medio kilo de azúcar, dos paquetes de leche en polvo.

“No es suficiente para durar un mes”, dijo. “Este kilo de arroz se usará de una sola vez”.

La ONU ha reducido a la mitad su distribución de raciones de alimentos para redirigir más suministros a panaderías y cocinas gratuitas que producen comidas preparadas, dijo Olga Cherevko, portavoz de la agencia humanitaria de la ONU, conocida como OCHA.

El número de comidas preparadas ha crecido un 25% a 940.000 comidas al día, dijo, y las panaderías están produciendo más pan. Pero eso consume los suministros más rápido.

Pronto, una vez que se acabe la harina, “no habrá producción de pan en gran parte de Gaza”, dijo Gavin Kelleher, del Consejo Noruego para Refugiados.

UNRWA, la principal agencia de la ONU para los palestinos, solo tiene unos pocos miles de paquetes de alimentos restantes y suficiente harina para unos pocos días, dijo Sam Rose, director interino de la agencia en Gaza.

Gaza Soup Kitchen, una de las principales cocinas públicas, no puede conseguir carne ni muchos productos, por lo que sirven arroz con verduras enlatadas, dijo Hani Almadhoun, cofundador del comedor social.

“Hay muchas más personas que se presentan, y están más desesperadas. Así que la gente está peleando por comida”, dijo.

Israel no muestra señales de levantar el asedio

Estados Unidos presionó a Israel para que permitiera la entrada de ayuda a Gaza al comienzo de la guerra en octubre de 2023, después de que Israel impusiera un bloqueo de unas dos semanas. Esta vez, ha apoyado la política israelí.

Los grupos de derechos lo han descrito como una “política de hambre” que podría ser un crimen de guerra.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, dijo en una conferencia de prensa el lunes que “Israel está actuando de acuerdo con el derecho internacional”.

Acusó a Hamás de robar ayuda y dijo que Israel no está obligada a permitir la entrada de suministros si serán desviados a combatientes.

No dio indicios de si el asedio podría levantarse, pero dijo que Gaza tenía suficientes suministros, señalando la ayuda que fluyó durante el alto el fuego.

Crecen el hambre y la desesperanza

Debido a que sus equipos no pueden coordinar movimientos con el Ejército, Save the Children suspendió programas que proporcionan nutrición a niños desnutridos, dijo Rachael Cummings, líder de respuesta humanitaria del grupo en Gaza.

“Esperamos un aumento en la tasa de desnutrición”, dijo. “No solo niños, también adolescentes, mujeres embarazadas”.

Durante el alto el fuego, Save the Children pudo llevar a unos 4.000 bebés y niños desnutridos a un peso normal, dijo Alexandra Saif, jefa de política humanitaria del grupo.

Alrededor de 300 pacientes desnutridos al día llegaban a su clínica en Deir al Balah, dijo. Los números han caído, a cero en algunos días, porque los pacientes tienen demasiado miedo del bombardeo, dijo.

Las múltiples crisis están entrelazadas. La desnutrición deja a los niños vulnerables a la neumonía, la diarrea y otras enfermedades. La falta de agua limpia y las condiciones de hacinamiento solo propagan más enfermedades. Los hospitales abrumados con los heridos no pueden usar sus suministros limitados en otros pacientes.

Los trabajadores humanitarios dicen que no solo los palestinos, sino también su propio personal ha comenzado a caer en la desesperación.

“El mundo ha perdido su brújula”, dijo Rose de UNRWA. “Aquí hay una sensación de que cualquier cosa podría suceder, y aún así no sería suficiente para que el mundo diga ‘basta’”.

___

Magdy y Keath informaron desde El Cairo, El Deeb desde Beirut. Los corresponsales de AP Fatma Khaled en El Cairo y Julia Frankel y Sam Mednick en Jerusalén contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.