Por Ralph Tedy Erol

Puerto príncipe, 20 sep (reuters) - el líder de la banda más poderosa de haití pidió el derrocamiento armado del primer ministro ariel henry, instando a los haitianos a tomar las calles contra un gobierno no electo en la última escalada en un país que atraviesa una crisis humanitaria.

Jimmy "Barbecue" Cherizier, exagente de policía que ahora lidera una poderosa coalición de bandas que controla amplias zonas de Puerto Príncipe, dirigió el martes a su grupo de hombres armados en una marcha por la capital, bloqueando carreteras y tocando tambores.

"Estamos iniciando la lucha para derrocar al gobierno de Ariel Henry como sea", declaró Cherizier a Reuters. "Nuestra lucha será con armas".

Añadió que "manifestaciones en todos los barrios obreros" tendrían lugar diariamente contra el gobierno de Henry, que sostuvo que carece de legitimidad.

Las bandas haitianas, que con frecuencia se enfrentan a la policía en tiroteos y sacan provecho de actividades como la extorsión y el tráfico de drogas, han cobrado fuerza desde el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse.

El asesinato creó un vacío de poder, y desde entonces el primer ministro Ariel Henry gobierna de forma interina. Henry se ha comprometido a celebrar elecciones una vez restablecida la seguridad y ha pedido ayuda internacional para luchar contra las bandas.

"La comunidad internacional no puede seguir haciendo esto en Haití", afirmó Cherizier. "Si la comunidad internacional no tiene nada que ver con la muerte (de Moïse), no debe apoyar a Ariel Henry".

Cherizier también afirmó que los residentes del populoso barrio de Carrefour Feuilles, que abandonaron sus hogares a causa de la violencia de las bandas, pronto podrán regresar y vivir en paz.

La amenaza de Cherizier se produce mientras Kenia evalúa dirigir una fuerza multinacional respaldada por las Naciones Unidas para ayudar a la escasamente armada policía haitiana a luchar contra las bandas.

Más de 19.000 personas se han visto desplazadas de la capital en las últimas semanas debido al estallido de violencia armada, según estimaciones de la ONU. (Reporte de Ralph Tedy Erol; Escrito por Kylie Madry; Editado en Español por Ricardo Figueroa)