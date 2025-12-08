Las paramilitares de Sudán toman el mayor campo petrolero del país

El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tomó el lunes el mayor yacimiento petrolífero de Sudán, según varias fuentes, en medio de la lucha con el ejército por el control de la región de Kordofán, rica en recursos.

Desde abril de 2023 el país africano está inmerso en una guerra que enfrenta al ejército regular del general Abdel Fatah al Burhan, dirigente de facto del país, a las FAR, lideradas por su ex brazo derecho, Mohamed Daglo.

"La liberación de la región petrolera de Heglig es un punto clave hacia la liberación de toda la patria, por la importancia económica de la región", indicaron las FAR en comunicado el lunes.

Una fuente de las FAR informó a la AFP de que también se había tomado la base que alberga la división local del ejército.

Un ingeniero del campo de Heglig, en el sur de Kordofán, confirmó a la AFP la información y que el equipo "cerró el lugar, paró la producción y evacuó a los trabajadores".

Las tres fuentes pidieron el anonimato pues no están autorizadas a hablar a los medios.

Además de Heglig, las FAR controlan importantes campos petrolíferos en el oeste operados desde los años 1990 por China, antes de que se viesen obligados a cesar su actividad al inicio de la guerra.

El exministro de Petróleo, Gadein Ali Obeid, describió la situación como un "desastre" para Sudán.

El conflicto, marcado por las denuncias de atrocidades cometidas por ambos bandos, ha causado decenas de miles de muertos y ha obligado a millones de personas a desplazarse, sumiendo a Sudán en lo que la ONU califica como la "peor crisis humanitaria" del mundo.

Sudán está ahora dividido en dos: el ejército controla el norte, el este y el centro, y las FAR, con la ayuda de sus aliados, vastas porciones del oeste y del sur.

