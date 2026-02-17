Las patinadoras atraen los focos en Milán-Cortina, la nieve cambia el programa

El inicio de la prueba femenina individual del patinaje artístico atraía los focos este martes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde la nieve obligó a cambios en el programa del snowboard y el esquí acrobático.

Estados Unidos, con Alysa Liu y Amber Glenn, y Japón, sobre todo con Kaori Sakamoto, tratarán de tomar ventaja en el programa corto, antes de que el jueves tenga lugar el libre, donde se decidirán las medallas.

La principal incógnita será comprobar el potencial real de Adeliia Petrosian, la única patinadora rusa autorizada a participar bajo bandera neutral y que por las sanciones sobre su país no ha tenido la oportunidad de medirse al resto de figuras en otras grandes competiciones.

- Oftebro logra el doblete -

Noruega, país líder del medallero, sumó este martes su decimotercer oro de la quincena olímpica y lo hizo gracias a Jens Oftebro, que selló así el doblete de títulos en la combinada nórdica.

El más joven de los hermanos Oftebro (25 años) ganó esta vez la prueba en trampolín grande, después de haberse llevado la pasada semana la de trampolín pequeño.

En el biatlón, Francia se confirmó como la potencia de ese deporte con un cuarto oro y una novena medalla en estos Juegos, esta vez gracias a su equipo masculino de la prueba de relevos 4x7,5 km.

La anfitriona Italia triunfó en la persecución por equipos del patinaje de velocidad, donde en la prueba femenina la victoria fue para Canadá.

- Nevada en Livigno -

En Livigno, una fuerte nevada forzó a los organizadores a cambios en el programa previsto, provocando los mayores cambios por ese motivo en lo que va de competición.

La final del snowboard slopestyle femenino fue trasladada al miércoles y las rondas de clasificación de los aerials de esquí acrobático, también previstas este martes, fueron reprogramadas entre miércoles (mujeres) y jueves (hombres).

El lunes, la final femenina de ese big air ya tuvo un retraso de más de una hora por una nevada, también en Livigno, y en Predazzo la prueba Súper Equipo masculina de saltos de esquí fue reducida de tres a dos mangas, también por el mal tiempo.

- Gaza llega a los Juegos -

Un comentario del lunes en la televisión suiza RTS durante la emisión del bobsleigh provocó la indignación de un competidor israelí, Adam Edelman, que dijo este martes "no dar crédito" ante las palabras del periodista.

El comentarista recordó en su alocución que Edelman se autodefine como "sionista hasta la médula" y que ha publicado mensajes "en favor del genocidio en Gaza".

La RTS consideró este martes las palabras de su periodista "inapropiadas en el marco de un comentario deportivo debido a su duración" y retiró la secuencia de su página web.

- Banderas de Rusia y Bielorrusia -

Con los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6 al 15 de marzo) ya en un horizonte próximo, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) confirmó este martes a la AFP que rusos y bielorrusos podrán competir con sus banderas y sus himnos en el evento.

En total serán seis los deportistas rusos y cuatro los bielorrusos que tomen parte en el evento.

Según Craig Spence, representante del CPI, esos diez competidores serán tratados "como los de cualquier otro país" y no tendrán que participar bajo bandera neutral, como ocurre por ejemplo en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

- Vonn ya está en casa -

Después de nueve días ingresada en un hospital de Treviso y tras cuatro operaciones en su maltrecha pierna izquierda, la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn anunció que ha regresado a su país.

El pasado 8 de febrero, Vonn sufrió una violenta caída en el descenso, en el que estaba buscando reconquistar, con 41 años y una prótesis de titanio en una rodilla, el título olímpico en la prueba reina del esquí alpino dieciséis años después de su oro de Vancouver 2010.

"Aunque aún no puedo levantarme, estar de vuelta en casa es fantástico", escribió en su cuenta de X. "Muchas gracias a todos los que, en Italia, me han cuidado tan bien", apuntó.