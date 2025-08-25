Las películas clave de la 82ª Mostra de Venecia

Frankenstein, Vladimir Putin, empresarios vengativos, una guerra nuclear y, al final, el León de Oro.

El Festival de Venecia arranca el miércoles y estas son algunas de las cintas que marcarán la edición de este año, la número 82, del 27 de agosto al 6 de septiembre:

- Películas en competición -

Veintiún filmes competirán por conseguir el León de Oro, máximo galardón del certamen, que el año pasado recayó en "La habitación de al lado" del director español Pedro Almodóvar.

Entre los títulos más esperados, figuran:

- "El mago del Kremlin", de Oliver Assayas.

Una adaptación del superventas homónimo, escrito por Giuliano Da Empoli, sobre el ascenso al poder de Vladimir Putin, en la que el británico Jude Law encarna al presidente ruso.

- "A House of Dynamite", de Kathryn Bigelow

Es el primer trabajo que presenta la oscarizada directora de "Zero Dark Thirty" desde 2017, y narra cómo funcionarios de la Casa Blanca lidian con una crisis de misiles y armas nucleares.

- "The Smashing Machine", de Benny Safdie

Dwayne "The Rock" Johnson interpreta un papel que parece hecho a su medida, el de un luchador veterano, con Emily Blunt como su esposa.

- "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania

Esta tragedia cuenta el asesinato real de una niña palestina de seis por parte de militares israelíes en Gaza. Se perfila como una de las cintas más políticas del festival.

- "The Testament of Ann Lee", de Mona Fastvold

Un musical sobre la secta religiosa de los "shakers", implantada en Estados Unidos en el siglo XVIII. El filme está dirigido por Mona Fastvold, coguionista de "The Brutalist" de Brady Corbet, que también participa en este proyecto.

- "Frankenstein", de Guillermo del Toro

El mexicano Guillermo del Toro está detrás de esta nueva y cara versión del clásico del cine, protagonizada por Oscar Isaac, que figura en el cartel de dos películas proyectadas en la Mostra.

- "Jay Kelly", de Noah Baumbach

Una comedia coescrita por Baumbach con su esposa, Greta Gerwig, que cuenta con un reparto lleno de caras conocidas, empezando por George Clooney, que interpreta a un actor en plena crisis de identidad.

- "Bugonia", de Yorgos Lanthimos

Última colaboración del director griego y Emma Stone, que ganó un Oscar por su actuación en su película de 2023 "Poor Things", galardonada con el León de Oro de Venecia ese año.

- "No Other Choice", de Park Chan-wook

El autor surcoreano Park vuelve a Venecia después de dos décadas con un thriller sobre un mánager vengativo que pierde su trabajo.

- "El extranjero", de François Ozon

Una ambiciosa adaptación de la famosa novela del escritor francés Albert Camus, rodada en blanco y negro.

- Nuhai (Girl), de Shu Qi

La superestrella taiwanesa Shu debuta como directora con una historia sobre varias generaciones de mujeres.

Fuera de competición

"After the Hunt", de Luca Guadagnino

Julia Roberts hace su debut en Venecia con el estreno de esta película dramática sobre un caso de agresión sexual en una prestigiosa universidad de Estados Unidos.

"In the Hand of Dante", de Julian Schnabel

Su estreno se retrasó por una disputa entre el director y sus patrocinadores financieros por los 150 minutos que dura este thriller policíaco, protagonizado por Oscar Isaac y con cameos de los veteranos Al Pacino y John Malkovich.

"Dead Man's Wire", de Gus Van Sant

Esta cinta, la primera del director estadounidense desde 2018, cuenta el secuestro real de un agente hipotecario, y en ella participan Bill Skarsgard y Al Pacino.

Entre otros platos fuertes del festival, se encuentra el thriller francés "Chien 51", que cerrará la Mostra, y "Scarlet", del animador japonés Mamoru Hosoda.

Documentales

El director alemán Werner Herzog presentará su último filme, "Ghost Elephants", sobre el rastro de una manada de elefantes fantasma en la selva de Angola. A sus 82 años, Herzog, que alterna entre ficción y documentales, recibirá el León de Oro por su carrera durante la ceremonia de apertura.

La argentina Lucrecia Martel estrenará en Venecia, fuera de competición, su documental "Nuestra Tierra", sobre el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina.

Otro documental muy esperado es el de Laura Poitras sobre el periodista Seymour Hersh, que reveló escándalos en el ejército estadounidense. Poitras ya fue galardonada en Venecia, en 2022, por su documental sobre la campaña de la fotógrafa Nan Goldin contra la industria de los opioides.

Sofia Coppola presentará un documental sobre el diseñador Marc Jacobs, amigo suyo, y el director Mike Figgis sacará a la luz los entresijos de la película "Megalópolis" de Francis Ford Coppola.