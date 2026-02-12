Las películas pueden cambiar el mundo, pero no políticamente, afirma jurado del Festival de Berlín

*

Leyenda del cine alemán afirma que el cine cambia las perspectivas, no la política

*

Activistas pro palestinos instaron al festival a adoptar una postura sobre Gaza

*

La pérdida de la transmisión en directo provocó acusaciones de censura

*

Jurado está compuesto por cineastas de Asia, EEUU y Polonia

Por Miranda Murray

BERLÍN, 12 feb (Reuters) - El director alemán Wim Wenders dijo el jueves, en el inicio del Festival de Cine de Berlín, que los cineastas deben mantenerse al margen de la política y centrarse en cambiar la forma de pensar de la gente.

Considerado más politizado que sus homólogos de Venecia y Cannes, el festival ha sido criticado en repetidas ocasiones por activistas pro palestinos por no adoptar una postura abierta sobre Gaza, en contraste con la guerra en Ucrania y la situación en Irán.

Cuando se le preguntó su opinión sobre la postura del Gobierno alemán respecto a Gaza, Wenders respondió: "Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas exclusivamente a la política, entraríamos en el terreno de la política, pero nosotros somos el contrapeso de la política".

La respuesta de Alemania a la guerra de Gaza ha sido criticada por ser demasiado cautelosa, debido principalmente a un persistente sentido de culpa por el Holocausto nazi.

En declaraciones a periodistas en el festival, donde es presidente del jurado internacional de siete miembros de este año, Wenders dijo: "Tenemos que hacer el trabajo de la gente y no el de los políticos".

La retransmisión en directo de la rueda de prensa se interrumpió poco después de la pregunta sobre Gaza, lo que llevó al periodista que la formuló a acusar al festival de censura.

Los organizadores se disculparon por lo que calificaron de problemas técnicos y afirmaron que publicarían la grabación completa en línea.

FORTALEZA DE BERLINALE ES AMPLITUD

Wenders, cuya carrera cinematográfica abarca desde "Wings of Desire", de hace cuatro décadas, hasta "Perfect Days", de 2023, dijo que formar parte del jurado en Berlín era una experiencia única.

"Porque en Berlín puedes estar seguro de que verás más facetas del mundo que en cualquier otro festival. Y esa es la gran fuerza de la Berlinale", sostuvo.

Los organizadores se han enfrentado repetidamente a preguntas sobre Gaza y a llamamientos al boicot por parte de grupos pro palestinos.

La ceremonia de clausura de 2024 suscitó críticas por parte de políticos alemanes después de que varios ganadores expresaran su solidaridad con los palestinos y criticaran las acciones de Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte del grupo miliciano Hamás.

"Las películas pueden cambiar el mundo. No de forma política. Ninguna película ha cambiado realmente la idea de ningún político. Pero podemos cambiar (...) la idea que tiene la gente de cómo debe vivir", dijo el veterano director.

El festival comienza el jueves por la noche con la película inaugural "No Good Men" y culmina el 21 de febrero, cuando Wenders y su jurado otorgarán el Oso de Oro, el máximo galardón, a una de las 22 películas que compiten. (Reporte de Miranda Murray; editado en español por Daniela Desantis)