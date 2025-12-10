Las pérdidas de balón de Jalen Hurts condenan a Eagles a su tercera derrota seguida

FILADELFIA (AP) — Jalen Hurts incurrió en cinco pérdidas de balón. Es el mismo número que las derrotas sufridas en esta campaña por los Eagles.

Y el revés de los campeones del último Super Bowl ante los Chargers elevó el pánico en Filadelfia a tal nivel que el equipo decidió usar a su quarterback suplente.

Cuanto más fracasan ofensivamente los Eagles, más preguntas surgen sobre Hurts y por qué ha sido en gran medida ineficaz esta temporada, apenas meses después de haber ganado los honores de Jugador Más Valioso del Super Bowl. Mientras que el coordinador ofensivo Kevin Patullo ha sido el objeto de las críticas, más dedos señalan repentinamente hacia Hurts como el culpable por su aparente incapacidad para guiar la ofensiva hacia cualquier tipo de producción explosiva.

Hay que considerar que los Eagles no han logrado anotar más de 21 puntos en cinco duelos consecutivos, su racha más larga desde 2005.

Hurts tiene que asumir la responsabilidad en este caso.

"Tenemos que salir ahí y hacerlo bien", dijo Hurts. "El 'nosotros', lo veo como 'yo' y comienza conmigo. Comienza conmigo y cómo juego, cómo lidero. Debo tener capacidad para salir ahí y resolverlo".

Los Eagles (8-5) tienen la fortuna de que el resto de la División Este de la Liga Nacional se encuentra en un estado tan deplorable que ni siquiera tres derrotas consecutivas no los han derribado del primer lugar.

El duelo ante Los Ángeles pudo ser el peor en su corta lista de malos partidos como titular. Hurts lanzó cuatro intercepciones y perdió un balón suelto — increíblemente, tuvo uno de cada uno en la misma jugada — y su última intercepción fue la fatal.

Hurts lanzó profundo a Jahan Dotson en doble cobertura solo para que el safety Tony Jefferson mantuviera sus pies dentro del campo e hiciera la intercepción en la línea de una yarda, para la jugada final del partido.

"No jugué lo suficientemente bien", admitió Hurts. "Demasiadas pérdidas de balón. Muchas oportunidades, especialmente cuando llegamos al otro lado de la 50 y no pude meternos en la zona de anotación".

El entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, apoyó a Patullo y le dio votos públicos de confianza incluso cuando la presión externa aumentaba para hacer un cambio. Y parece improbable que Sirianni envíe a Hurts a la banca por Tanner McKee.

Hurts ha lanzado cinco intercepciones en los últimos dos duelos después de haber sufrido sólo una en los primeros 11. Tiene apenas tres pases de touchdown (ninguno contra los Chargers) en los últimos tres partidos después de haber lanzado hasta siete combinados en encuentros consecutivos de octubre contra los Giants y Vikings.

Los Eagles llegarán tan lejos como Hurts los lleve y, por mucho que la victoria en el Super Bowl signifique para la franquicia, el equipo está al borde de su segundo colapso en tres temporadas.

Qué funciona

La defensa. Los Eagles capturaron a Justin Herbert siete veces, y cinco jugadores fueron acreditados con al menos media captura. Jalyx Hunt (2 1/2), Byron Young (1 1/2), Jordan Davis (1 1/2) y Nakobe Dean (1) tuvieron sus mejores marcas personales en capturas durante un solo partido. Zack Baun logró ocho tacleadas, Adoree’ Jackson agregó una intercepción, y Dean forzó un balón suelto después de la segunda intercepción de Hurts.

Qué falta

Hurts fue el principal problema, pero sus receptores no le hicieron ningún favor. A.J. Brown tuvo seis recepciones para 100 yardas, pero soltó un par de envíos cruciales, uno en la zona de anotación que obligó a los Eagles a conformarse con un gol de campo en las postrimerías.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes