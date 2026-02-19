Las perspectivas de las empresas europeas mejoran mientras los resultados desafían temores

Por Javi West Larrañaga

19 feb (Reuters) -

Las perspectivas para la salud de las ‌empresas europeas han mejorado, ‌mostraron ⁠el miércoles las más recientes previsiones de LSEG I/B/E/S, en un momento en que la actual temporada de resultados está arrojando un descenso ​de los ⁠beneficios ⁠menor de lo esperado.

Se espera que las empresas europeas registren una caída media del 0,6% ​en los beneficios del cuarto trimestre de 2025, según los datos de ‌LSEG, lo que supone una mejora con respecto al ​descenso del 1,1% que esperaban ​los analistas hace una semana.

De las 163 empresas del índice de referencia europeo STOXX 600 que han presentado sus resultados hasta la fecha, el 57,1% ha registrado resultados superiores a las estimaciones de los analistas.

Las estimaciones de ingresos también mejoraron, según los datos de LSEG, aunque ​se prevé que sigan cayendo un 2,4%. Esto confirmaría una tendencia, observada en seis de los siete últimos trimestres, ⁠en la que los beneficios de las empresas han superado a los ingresos.

LOS PEORES TEMORES NO ‌SE HAN CUMPLIDO

Las estimaciones de los beneficios de las empresas europeas se deterioraron considerablemente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en febrero de 2025 sus planes de aplicar una amplia gama de aranceles, lo que provocó una incertidumbre sin precedentes y alteró el

"statu quo"

en materia comercial.

Esto contribuyó al empeoramiento de las expectativas ‌sobre los beneficios de las empresas del STOXX 600, que pasaron de un crecimiento previsto ⁠del 11% antes del anuncio a una contracción de hasta el 4,2% estimada ‌en enero.

Tras meses en los que las empresas adelantaron las exportaciones, ⁠reevaluaron las estrategias de la cadena de suministro, subieron ⁠los precios y recortaron los costes, estas estimaciones han mejorado ligeramente, pero, según los datos, se prevé que las empresas europeas registren sus peores resultados en los últimos siete trimestres.

Las perspectivas para las empresas del STOXX 600 contrastan fuertemente con las de las ‌empresas que cotizan en Estados Unidos, ​ya que se espera que los beneficios combinados de las empresas del S&P 500 crezcan un 13,6% interanual en el cuarto trimestre, según un informe independiente de LSEG publicado el viernes.

(Información de Javi West Larrañaga; ‌edición de Emelia Sithole-Matarise y Milla Nissi-Prussak; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)