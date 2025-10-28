Las perspectivas empresariales europeas para el tercer trimestre empeoran ligeramente

(Corrige la nota del 21 de octubre para aclarar en el párrafo 7 que se espera que los ingresos del tercer trimestre aumenten un 0,2%, no un 0,4%)

Las perspectivas de salud de las empresas europeas han empeorado ligeramente, según las más recientes previsiones de resultados conocidas el martes.

Se espera que las empresas europeas registren un aumento medio del 0,2% en sus beneficios del tercer trimestre, según los datos de LSEG I/B/E/S, por debajo del crecimiento del 0,5% que esperaban los analistas hace una semana.

Sería el peor resultado trimestral desde el primer trimestre de 2024.

Las previsiones del mercado para los resultados del tercer trimestre se han deteriorado constantemente desde el crecimiento del 12,5% esperado en febrero, antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Gobierno promocionaran planes para una amplia gama de aranceles sobre bienes importados.

SECTOR INMOBILIARIO LIDERARÁ LAS GANANCIAS Por otro lado, se espera que los ingresos de las empresas europeas del STOXX 600 aumenten un 0,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos.

Hace un año, las empresas cotizadas en el índice registraron de media un aumento del 7,8% en sus beneficios del tercer trimestre y una caída del 1,1% en sus ingresos. De estas empresas, más de 70 tienen previsto presentar sus resultados esta semana. Los resultados de los bancos Barclays y Lloyds y del gigante alemán del software SAP podrían marcar el estado de ánimo de los inversores.

Las previsiones de crecimiento de los beneficios son las más altas para el sector inmobiliario, con un 4,9%, mientras que las energéticas se sitúan en la parte baja, con un descenso previsto del 6,1% en el trimestre, según los datos.

