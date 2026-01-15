Las peticiones semanales de subsidio de desempleo en EEUU caen inesperadamente

WASHINGTON, 15 ene (Reuters) - El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió inesperadamente la semana pasada, pero es probable que ello no indique un cambio sustancial en el mercado laboral, que sigue en una situación de estancamiento.

Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron en 9.000 a 198.000, según cifras ajustadas por estacionalidad, en la semana que finalizó el 10 de enero, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters habían previsto 215.000 solicitudes para la última semana.

La sorpresiva caída de las solicitudes refleja probablemente los continuos problemas para ajustar los datos a las fluctuaciones estacionales en torno a las fiestas de fin de año y el comienzo del año. Ha habido pocos cambios en la dinámica del mercado laboral, con despidos que siguen siendo bajos y contrataciones lentas.

Los economistas afirman que las agresivas políticas comerciales y de inmigración del presidente Donald Trump han reducido tanto la demanda como la oferta de trabajadores. Las empresas tampoco están seguras de sus necesidades de personal mientras invierten fuertemente en inteligencia artificial, frenando la contratación.

El informe Libro Beige de la Reserva Federal del miércoles dijo que "el empleo se mantuvo mayormente sin cambios" a principios de enero.

El banco central estadounidense dijo que varios distritos "informaron de un aumento en el uso de trabajadores temporales, y uno de los contactos informó que esto les permite "mantenerse flexibles en tiempos de incertidumbre"."

"Cuando las empresas contrataban, lo hacían "principalmente para cubrir vacantes en lugar de crear nuevos puestos", añadió la Reserva Federal.

El gobierno informó la semana pasada que las nóminas no agrícolas aumentaron en 50.000 puestos de trabajo en diciembre. La economía añadió 584.000 puestos de trabajo en 2025, la menor cifra en cinco años, con un promedio de unos 49.000 puestos al mes. La tasa de desempleo bajó al 4,4% desde el 4,5% de noviembre. Pero el desempleo de larga duración sigue siendo frecuente.

El número de personas que reciben subsidios de desempleo tras una primera semana de ayuda, un indicador indirecto de la contratación, disminuyó en 19.000 a 1,884 millones, según cifras ajustadas por estacionalidad, durante la semana que finalizó el 3 de enero, mostró el informe de solicitudes. (Reportaje de Lucia Mutikani; Edición de Chizu Nomiyama y Andrea Ricci)