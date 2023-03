Las peticiones semanales de subsidios por desempleo siguen bajando en eeuu

WASHINGTON, 2 mar (Reuters) - El número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidio por desempleo volvió a caer la semana pasada, lo que apunta a una fortaleza sostenida del mercado laboral que podría hacer que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés.

Las solicitudes iniciales de subsidios estatales por desempleo cayeron en 2.000 en la semana que finalizó el 25 de febrero, a 190.000 según cifras ajustadas por estacionalidad, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Fue la séptima semana consecutiva en la que las solicitudes se mantuvieron por debajo de 200.000.

Los economistas consultados por Reuters habían previsto 195.000 solicitudes para la última semana.

Todavía no hay indicios de que los despidos de alto nivel, sobre todo en el sector tecnológico, hayan tenido un impacto sustancial en el mercado laboral.

Los economistas y los responsables monetarios afirman que estas empresas contrataron en exceso durante la pandemia y no fueron representativas de la economía en general. Los economistas también especulan con la posibilidad de que las indemnizaciones por despido impidieran a algunos trabajadores despedidos presentar solicitudes.

"Es posible que las solicitudes iniciales no reflejen plenamente los despidos de los trabajadores mejor pagados, que podrían no tener derecho a prestaciones de desempleo por despido o no solicitarlas por algún otro motivo", dijo Veronica Clark, economista de Citigroup en Nueva York.

Los economistas también creen que los factores de ajuste estacional, el modelo que utiliza el gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos, están manteniendo las solicitudes más bajas. Los factores de ajuste estacional para 2023 se actualizarán a finales de marzo.

La resistencia del mercado laboral y una inflación obstinadamente alta han aumentado las probabilidades de que la Reserva Federal suba las tasas de interés al menos tres veces más este año, en lugar de dos.

El banco central estadounidense ha subido su tasa de interés oficial en 450 puntos básicos desde el pasado mes de marzo, desde cerca de cero hasta un rango de entre 4,50% y 4,75%, con la mayor parte de las subidas entre mayo y diciembre.

El número de personas que reciben prestaciones tras una semana inicial de ayuda cayó en 5.000, hasta 1,655 millones, durante la semana que finalizó el 18 de febrero, mostró también el informe de solicitudes. Las denominadas solicitudes continuas, un indicador indirecto de la contratación, cubrieron el periodo durante el cual el Gobierno encuestó a los hogares para obtener la tasa de desempleo de febrero.

Las solicitudes continuas apenas variaron entre los periodos de encuesta de enero y febrero. La tasa de desempleo de enero (3,4%) fue la más baja en más de 53 años. Los economistas esperan un fuerte crecimiento del empleo en febrero, aunque el ritmo probablemente se haya ralentizado con respecto a los 517.000 puestos de trabajo de enero. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters