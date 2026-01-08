Las petroleras estadounidenses dicen que necesitan garantías para invertir en Venezuela, según FT

8 ene (Reuters) -

Las compañías petroleras estadounidenses quieren "garantías serias" de Washington antes de hacer grandes inversiones en Venezuela, mientras el presidente Donald Trump las insta a respaldar su intento de remodelar los mercados energéticos, informó el miércoles el Financial Times.

Responsables estadounidenses mantuvieron conversaciones con altos ejecutivos de energía en Miami el miércoles, informó el FT, basándose en la información de personas familiarizadas con el asunto.

Las conversaciones se producen mientras Washington y Caracas avanzan en las negociaciones para suministrar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos y el presidente Donald Trump presiona a las petroleras estadounidenses para que inviertan en el sector energético del país sudamericano.

Trump tiene previsto reunirse con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca el viernes para discutir formas de aumentar la producción de petróleo de Venezuela y representantes de Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron estarían presentes, informó Reuters el miércoles.

Chevron, Exxon y ConocoPhillips no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para comentar la información del FT.

Se espera que los ejecutivos reunidos presionen al presidente para que proporcione sólidas garantías legales y financieras antes de que acuerden comprometer capital en Venezuela, dijo FT.

Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado habían dicho en las últimas semanas a los ejecutivos petroleros estadounidenses que tendrían que regresar a Venezuela rápidamente e invertir un capital significativo en el país para reactivar la dañada industria petrolera si querían una compensación por los activos expropiados por Venezuela hace dos décadas, informó Reuters esta semana.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. (Información de Rhea Rose Abraham en Bengaluru; edición de Jacqueline Wong y Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)