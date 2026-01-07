Las petroleras europeas caen tras los planes de EEUU de importar crudo venezolano

** Las acciones europeas de petróleo y gas caen alrededor de un 1,7% después de que los precios del crudo se desplomaran tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de para importar crudo venezolano por valor de US$ 2.000 millones

** La medida, que se espera que aumente la oferta, provocó una caída del 1% en los futuros del crudo Brent

** Las empresas nórdicas Neste, Var Energi, Aker BP y Equinor son las que más caen del índice, entre un 4% y un 5% a las 0940 GMT

** El grupo energético francés TotalEnergies, la italiana Eni y la española Repsol bajan entre un 2% y un 3%

** BP y Shell caen un 3% y un 2,4%, respectivamente

(Información de Tristan Veyet; edición en español de María Bayarri Cárdenas)