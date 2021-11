'Las pistas', del periodista Jorge Villena, ganador del 'Premio AFE Carlos Matallanas'

'Las pistas', del periodista Jorge Villena, es la ganadora de la tercera edición del 'Premio AFE Carlos Matallanas', que tiene una dotación de 18.000 euros y cuya recaudación por sus ventas se destinará íntegramente a FUNDELA.

"Carlos ha sido y es un espejo en el que mirarme sin siquiera haberle conocido. Prácticamente la misma edad, madrileño como yo, periodista como yo, jugó al fútbol en tierra como yo. Imposible no verme reflejado en él", destacó Jorge Villena en su discurso de agradecimiento.

El ganador empezó a leer los artículos de Carlos Matallanas y comprobó que "no sólo hablaba de fútbol, sino que también escribía textos de temas complicados", y que lo hacía "siempre con argumentos en la mano, con el máximo respeto por todas las sensibilidades y opiniones".

"Y eso no es ni tan fácil ni tan habitual. Se acabó erigiendo en un referente para mí por su enorme pasión por nuestra profesión y por su actitud en la vida. Si el premio no llevase su nombre, yo hoy no estaría aquí, eso lo tengo clarísimo", sentenció Villena.

Por su parte, David Aganzo, presidente de la AFE, cree que alrededor de este premio "ha nacido una familia que no para de crecer, que sigue caminando junta con un objetivo común, sumar entre todos y todas para que la investigación encuentre una cura a esta enfermedad que nos puede alcanzar a cualquiera".

El exdelantero no se olvidó de Juan Carlos Unzué, "otro ejemplo de vida y otro líder como Carlos", ni de "esas personas que a diario luchan contra esta enfermedad", y recalcó que su sindicato "continuará reforzando este proyecto, siempre con espíritu positivo, sin plantearnos jamás arrojar la toalla".

La obra ganadora tiene el prólogo del exjugador y excapitán del Atlético de Madrid Gabriel Fernández, 'Gabi', que afirmó que Carlos Matallanas le enseñó "a valorar la vida, y dentro de ella, el fútbol". "Era capaz de centrar la atención y con su firma transmitir un legado que es eterno", subrayó.

Finalmente, Maribel, madre de Carlos Matallanas, confesó que "nadie" prepara a una persona para "despedir a un hijo". "Y es desgarrador, pero aún más terrible es ser su heredera, aunque soy afortunada porque eso me permite estar aquí, recogiendo tantas muestras de afecto y cariño, y para pedir apoyo para cumplir con su legado, que es seguir visibilizando la ELA, luchar por obtener fondos para que FUNDELA promueva la investigación y ayudar a conseguir que llegue un momento en que nadie sufra por un diagnóstico de muerte", expresó.

En representación del jurado tomó la palabra Fernando Schwartz, que calificó a 'Las pistas' como una obra "seria, divertida y llena de sentimientos". "Es sencilla y está muy bien escrita; trabaja la culpa, la vergüenza, el triunfo. Nos encantó a todos los miembros del jurado y animo al ganador a seguir escribiendo", celebró.

'Las pistas' es una sólida novela que aúna la vertiente futbolera con una trama entretenida y de reflexión sobre temas como la amistad o las raíces. Es una novela convincente, con sensibilidad social, bien planteada y narrada, consiguiendo ser una lectura amena e interesante para el lector. Es sensible, futbolera, entretenida, costumbrista, sólida, reflexiva, social, cercana, dinámica y reivindicativa.