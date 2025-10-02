Las posturas europeas hacia Rusia se endurecen ante incidentes con drones, ciberataques y sabotajes

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Europa debe adoptar un enfoque más agresivo con Rusia derribando drones que entren al espacio aéreo europeo y abordando barcos fantasma que transportan petróleo ilícitamente para privar a Moscú de ingresos de guerra, afirmó el jueves el presidente francés Emmanuel Macron.

Hablando en una cumbre europea en Copenhague, Macron y otros líderes europeos pidieron más sanciones contra Rusia, especialmente dirigidas a su sector energético, y enfatizaron que Ucrania está en la primera línea de una guerra híbrida en expansión contra Europa.

De hecho, las posiciones de algunos líderes europeos hacia los continuos incidentes con drones, actos de sabotaje, ciberataques y elusión de sanciones parecen haberse endurecido durante dos días de conversaciones en Copenhague, incluyendo una sesión cerrada entre ellos sin teléfonos ni asesores.

Macron instó a los más de 40 líderes en la cumbre de la Comunidad Política Europea a simplemente proteger sus intereses sin indicar sus intenciones al presidente ruso Vladímir Putin.

“Creo que la principal respuesta debería ser más imprevisibilidad y más ambigüedad estratégica”, expresó.

“Es muy importante tener un mensaje claro: los drones que violen nuestros territorios están asumiendo un gran riesgo. Pueden ser destruidos, punto final”, manifestó. “No estamos aquí para avisar todo. Haremos lo que tengamos que hacer”.

Macron señaló la decisión de las autoridades francesas de frenar el avance de un petrolero en la lista de buques sombra sancionados por la Unión Europea y detener a dos de sus tripulantes, como una forma efectiva de actuar. Expertos navales creen que el barco pudo estar involucrado en vuelos de drones sobre Dinamarca.

Dijo que Rusia financia “del 30 al 40% del esfuerzo de guerra” a través de flotas sombra o fantasma.

Macron comentó que al incautar los barcos, durante una semana o dos, “rompemos completamente la eficiencia de la organización. Así que la flota sombra es un objetivo muy bueno si queremos mejorar nuestra eficiencia para reducir estas capacidades”.

Indicó que el mismo barco fue revisado por las autoridades estonias en marzo.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien organizó la cumbre días después de una serie de incidentes con drones en los aeropuertos y bases militares de Dinamarca, dijo: “Debe quedar claro para todos ahora, Rusia no se detendrá hasta que se le obligue a hacerlo”.

Señaló que Rusia es “una amenaza no solo para Ucrania sino para todos nosotros. Hoy, tenemos una tarea principal por delante. Tenemos que hacer nuestra Europa común tan fuerte que la guerra contra nosotros se vuelva impensable, y tenemos que hacerlo ahora”.

Frederiksen advirtió a sus socios que Europa “ya no puede ser ingenua. La guerra nunca fue solo sobre Ucrania. Se trata de Europa.

Todas nuestras naciones, todos nuestros ciudadanos, nuestros valores y nuestra libertad”.

Después de la reunión, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que “Putin no debe subestimar nuestra determinación. Hay verdaderamente una unidad muy fuerte y hay una resolución muy firme para enfrentar esta agresión juntos y por eso estoy extremadamente agradecido”.

El primer ministro polaco Donald Tusk instó a los líderes a abandonar cualquier “ilusión” que puedan tener sobre las intenciones de Rusia. Comentó que Polonia ha sido una víctima constante de la intimidación rusa, especialmente con una importante intrusión de drones el mes pasado.

Polonia ha prometido desde entonces derribar drones rusos que entren en su espacio aéreo.

“La primera ilusión fue, y es, que no hay guerra”, dijo Tusk, refiriéndose a aquellos que hablan de la guerra en Ucrania como una “agresión a gran escala” o usan otros eufemismos. “No. Es guerra. Un nuevo tipo de guerra. Muy compleja, pero es guerra”.

Otra ilusión, dijo Tusk, es “que es imposible para Ucrania y para todos nosotros ganar esta guerra. Es absurdo. La única ventaja rusa, la única, es la mentalidad. Somos mucho más grandes que ellos”, en términos de poder económico y población, afirmó.

Tusk, cuyo país limita con Bielorrusia y Ucrania, añadió: “Sabemos que si ganan contra Ucrania, también es en el futuro el fin de mi país y de Europa. No tengo dudas”.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que era importante aumentar la presión económica sobre Putin.

“La presión económica está teniendo un efecto, y necesitamos continuar con eso. Presión a través de más sanciones, atacando especialmente la energía y la flota sombra”, comentó Starmer antes de dejar la cumbre temprano para regresar al Reino Unido después de un ataque fuera de una sinagoga en Manchester, Inglaterra.

También es vital poner “a Ucrania en la posición más fuerte posible, y eso significa más en defensas aéreas, más en misiles de largo alcance y capacidades contra drones” que deben ser enviadas al país, que ahora está en su cuarto año de guerra, señaló Starmer.

