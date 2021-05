Las potentes contrataciones sientan las bases para la próxima fase de crecimiento de Castle Lanterra Properties

Suffern, n.y.--(business wire)--may. 20, 2021--

Castle Lanterra Properties (CLP), una empresa nacional de inversi贸n inmobiliaria con sede en Nueva York, anunci贸 hoy su pr贸xima fase de crecimiento con la incorporaci贸n de dos potentes contrataciones. La empresa, ampliamente reconocida como una de las m谩s activas en el mercado inmobiliario multifamiliar, con m谩s de 7.500 unidades en 25 propiedades en todo Estados Unidos bajo gesti贸n, ha contratado a Dwight 鈥淎rne鈥 Arnesen, un veterano de la industria inmobiliaria con 40 a帽os de experiencia, y a Frank Small, experto en inversiones institucionales en viviendas para personas mayores y en el sector de salud. Los dos nuevos miembros del equipo trabajar谩n a la perfecci贸n para dirigir el Grupo de Inversi贸n de la empresa a nivel nacional.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20210520006095/es/

Arne Arnesen (Photo: Business Wire)

鈥淎rne y Frank sentar谩n las bases de lo que CLP planea conseguir en un futuro pr贸ximo鈥, expres贸 Elie Rieder, fundador y CEO de CLP, que ha comprado y vendido decenas de miles de unidades residenciales en toda Norteam茅rica. 鈥淪us insuperables reputaciones de integridad, enfoque y 茅xito coinciden con los valores fundamentales que hacen de CLP uno de los propietarios e inversores m谩s respetados del pa铆s鈥.

Los dos nuevos directivos s茅niors est谩n conformando actualmente sus equipos para ampliar la actividad inversora de la empresa, ya que CLP est谩 bien capitalizada para los planes de adquisici贸n de entre 10.000 y 15.000 unidades multifamiliares adicionales y la expansi贸n a otros mercados geogr谩ficos y oportunidades de inversi贸n emergentes en otros tipos de activos.

Con m谩s de cuatro d茅cadas de experiencia en el sector inmobiliario, tanto en ciclos alcistas como bajistas, el Sr. Arnesen dirigir谩 las actividades de adquisici贸n de CLP y, entre otras responsabilidades, supervisar谩 la selecci贸n de proyectos y la negociaci贸n y estructuraci贸n de las transacciones.

Antes de incorporarse a CLP, ocup贸 puestos de responsabilidad en el 谩mbito de las adquisiciones y la gesti贸n de activos. En los 煤ltimos tiempos, fue director general s茅nior de Rockwood Capital, LLC, donde dirigi贸 las actividades de adquisici贸n de la empresa en la Costa Este y form贸 parte de varios comit茅s de inversi贸n y gesti贸n de carteras durante m谩s de una d茅cada. El Sr. Arnesen fue responsable del grupo de gesti贸n de carteras y activos de la empresa antes de su funci贸n de adquisici贸n. Antes de Rockwood, el Sr. Arnesen fue director general de Adquisiciones en Am茅rica del Norte en JER Partners, tambi茅n fue jefe de gesti贸n de activos para los fondos europeos de JER (6.000 millones de euros de activos) durante la Gran Crisis Financiera, donde aprovech贸 su experiencia anterior en la reestructuraci贸n de numerosos activos con problemas. Antes de trabajar en JER, el Sr. Arnesen fue director general y codirector de Adquisiciones en Estados Unidos de Starwood Capital Group Global LLC, y form贸 parte de varios comit茅s de inversi贸n de la empresa.

鈥淗abiendo experimentado varios ciclos de mercado durante una larga carrera, la oportunidad de trabajar con una empresa de la reputaci贸n de CLP en el sector y con Elie en particular fue una decisi贸n f谩cil para m铆鈥, se帽ala el Sr. Arnesen. 鈥淔ormar equipo con Frank, al que conozco y con el que he trabajado durante d茅cadas, es un placer a帽adido, ya que pretendemos que CLP se distinga a煤n m谩s en el mercado de la inversi贸n鈥.

El Sr. Arnesen es miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York, del Urban Land Institute y del Consejo Internacional de Centros Comerciales, as铆 como de otras organizaciones profesionales, y ha aparecido en el Stoler Report. Es miembro de Business Executives for National Security (BENS) y del Consejo de Administraci贸n de St. Francis Hospital (CHS), del Grenville Baker Boys and Girls Club (GBBGC) y del Global Risk and Security Group de Rand Corporation. Se recibi贸 de licenciado con honores en Historia, Econom铆a y Comercio de la Universidad de Vanderbilt (incluido un semestre en el University College de Oxford) y obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Washington y Lee.

Frank Small, uno de los profesionales inmobiliarios m谩s respetados del sector, con una s贸lida experiencia en inversiones institucionales en el 谩mbito de las viviendas para personas mayores y en el sector de la salud, ocupar谩 el cargo de director general s茅nior y gestor de cartera en la divisi贸n de Gesti贸n de Activos de CLP. En este puesto, tiene la responsabilidad general de establecer las iniciativas de gesti贸n de carteras para todas las inversiones de CLP.

El Sr. Small se incorpora a CLP con 30 a帽os de experiencia en el sector inmobiliario y en la gesti贸n de todo el ciclo de vida de las inversiones institucionales, incluidas las adquisiciones, las cesiones, la gesti贸n de carteras y gesti贸n de activos en Estados Unidos, Canad谩 y Reino Unido. A lo largo de su ilustre carrera, ha supervisado reestructuraciones de pr茅stamos, reestructuraciones de arrendamientos, recapitalizaciones de capital, planes de inversi贸n en toda la cartera, cambios en la combinaci贸n de unidades y transiciones de operadores. Su experiencia abarca toda la pila de capital, desde los pr茅stamos prioritarios, pasando por la deuda intermedia y el capital preferente, hasta el capital de empresas conjuntas.

Desde 2005, ha invertido en los sectores inmobiliarios de viviendas para mayores y de salud, supervisando casi $4.500 millones en activos, que comprenden casi 65.000 unidades. Antes de incorporarse a CLP, el Sr. Small fue asesor del sector de las viviendas para personas mayores para KKR & Co. y Jaguar Real Estate Partners, lanz贸 Greystone Healthcare Investments, fue director general de Fortress Investment Group y director global de inmuebles sanitarios en JER Partners.

鈥淓l enfoque a largo plazo de Elie sobre la inversi贸n y la propiedad, as铆 como el hecho de poder trabajar de nuevo con Arne, fueron factores importantes para que me uniera a CLP鈥, asegur贸 el Sr. Small. 鈥淭enemos un enfoque unificado de la gesti贸n de inversiones y nuestras filosof铆as fundamentales se funden a la perfecci贸n. Quiero trabajar con todo el equipo de CLP para seguir haciendo crecer la empresa para la pr贸xima generaci贸n y m谩s all谩鈥.

El Sr. Small se recibi贸 de licenciado en la Universidad de Princeton y obtuvo un m谩ster en Administraci贸n de Empresas en la NYU Stern School of Business. Adem谩s, es cofundador y administrador de Brighter Night, Inc. una organizaci贸n sin fines de lucro dedicada a la defensa de los j贸venes, los adultos j贸venes y sus familias que se enfrentan a los retos de las enfermedades mentales.

Acerca de Castle Lanterra Properties

Fundada en 2009 por Elie Rieder, Castle Lanterra Properties (CLP) es una empresa privada de inversi贸n inmobiliaria centrada en la adquisici贸n y el reposicionamiento de comunidades multifamiliares, as铆 como en la adquisici贸n de propiedades de calidad de nueva construcci贸n situadas en mercados estrat茅gicos en crecimiento en todo Estados Unidos. El Sr. Rieder ha comprado y vendido decenas de miles de unidades residenciales en toda Norteam茅rica. CLP busca optimizar el potencial de cada inversi贸n y crear un mayor sentido de comunidad en sus propiedades a trav茅s de elementos de valor a帽adido y mejoras operativas que incluyen renovaciones cuidadosas, mejoras operativas y desarrollo de ingresos auxiliares. Como parte de su misi贸n, CLP pretende aprovechar su plataforma operativa interna para revitalizar las comunidades de viviendas con servicios modernos y funcionales, tecnolog铆a mejorada y programas sociales din谩micos que tengan un impacto positivo en los residentes y generen una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo para sus socios inversores. En la actualidad, CLP posee y gestiona m谩s de 7.500 unidades en 25 propiedades en todo Estados Unidos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210520006095/es/

CONTACT: Great Ink Communications: (212) 741-2977 Roxanne Donovan

roxanne@greatink.com Eric Gerard

eric@greatink.com Jimmy Lappas

jimmy.lappas@greatink.com

Keyword: north america united states caribbean south america central america new york

Industry keyword: commercial building & real estate construction & property hispanic urban planning reit consumer other construction & property residential building & real estate

SOURCE: Castle Lanterra Properties

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 05/20/2021 05:21 pm/disc: 05/20/2021 05:22 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210520006095/es

AP