Las previsiones apuntan a una inflación estable en EEUU en enero

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) -

Es probable que los precios al consumo en Estados Unidos mantuvieran un ritmo constante de aumento en enero, ya que las empresas subieron los precios a principios de año, lo que, junto con la estabilización del mercado laboral, podría permitir a la Reserva Federal mantener los tipos de interés sin cambios durante un tiempo. El aumento previsto del índice de precios al consumo también reflejaría la continua repercusión de los amplios aranceles del presidente Donald Trump, según los economistas. El informe sobre la inflación al consumo del Departamento de Trabajo del viernes llegaría tras las noticias de esta semana sobre la aceleración del crecimiento del empleo en enero y la caída de la tasa de desempleo al 4,3% desde el 4,4% de diciembre.

"Las empresas tienden a subir los precios a principios de año, después de la temporada navideña", afirmó Diego Anzoategui, economista de Morgan Stanley. "Los factores estacionales no eliminan por completo este patrón, por lo que las cifras de inflación ajustadas estacionalmente tienden a ser más altas que durante el resto del año".

Es probable que el IPC haya aumentado un 0,3% tras un incremento similar en diciembre, según las previsiones de una encuesta de Reuters a economistas.

Las estimaciones oscilan entre un aumento del 0,1% y un 0,4%. Con el informe del IPC de enero, la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo publicará factores de ajuste estacional recalculados para reflejar los movimientos de precios de 2025. Esto podría dar lugar a revisiones de los índices ajustados estacionalmente de los últimos cinco años.

Los economistas afirman que no esperan que los factores estacionales actualizados, el modelo utilizado por la BLS para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos, resuelvan el llamado "efecto enero". Las cifras del IPC han superado las expectativas cada enero.

El informe se retrasó ligeramente debido al cierre de tres días de la Administración federal la semana pasada. Un cierre más prolongado el año pasado impidió la recopilación de precios para octubre, lo que provocó volatilidad en los datos del IPC. Los economistas esperaban que la volatilidad desapareciera en el informe de enero.

En los 12 meses hasta enero, se prevé que el IPC haya avanzado un 2,5%. La desaceleración prevista de la tasa de inflación interanual desde el 2,7% de diciembre reflejaría principalmente la desaparición de los valores más altos del año pasado del cálculo.

El banco central estadounidense se centra en el con un objetivo de inflación del 2%. Tanto el IPC como el PCE se sitúan muy por encima del objetivo. El mes pasado, la Fed mantuvo su tipo de interés de referencia a un día en el rango del 3,50%-3,75%.

Es probable que los precios de los alimentos hayan subido aún más en enero, tras el aumento del 0,7% registrado en diciembre, que algunos economistas atribuyen a la imposibilidad de recopilar los precios durante el cierre más largo de la historia, que tuvo lugar el año pasado. Según los economistas, las medidas del Gobierno de Trump para reducir y eliminar los aranceles sobre algunos alimentos importados, como las verduras y los plátanos, probablemente aliviarán la presión sobre los precios de los alimentos.

Algunos también señalaron que la campaña de la Casa Blanca contra la inmigración había omitido a los trabajadores agrícolas indocumentados, especialmente en estados liderados por los republicanos como Texas y Florida, evitando así una grave escasez de mano de obra que habría disparado los precios de los alimentos.

(Información de Lucia Mutikani; edición de Andrea Ricci; edición en español de María Bayarri Cárdenas)