Las primeras oraciones del viernes de Ramadán se celebran en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén

TEL AVIV, Israel (AP) — Decenas de miles de palestinos se reunieron bajo fuertes restricciones israelíes en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, para las primeras oraciones del viernes del Ramadán, incluidos algunos a quienes se les permitió el ingreso desde la Cisjordania ocupada

Al-Aqsa recibió las primeras oraciones del Ramadán desde que entró en vigor un frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre pasado. Para muchos de los feligreses, fue la primera oportunidad para salir de Cisjordania y rezar en el recinto de la Ciudad Vieja de Jerusalén desde el Ramadán del año pasado

Israel restringió a 10.000 el número de palestinos autorizados a entrar desde Cisjordania el viernes, y únicamente permitió el acceso a hombres mayores de 55 años, mujeres mayores de 50 y niños de hasta 12 años. Anteriormente ha impuesto restricciones similares, alegando preocupaciones de seguridad

Un foco frecuente de tensión

La colina, a la que los judíos se refieren como el Monte del Templo, es el sitio más sagrado del judaísmo y fue lugar de los antiguos templos bíblicos. Los musulmanes llaman al sitio el Noble Santuario. Hoy alberga la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam

El lugar ha sido un foco de tensiones frecuentes en el conflicto entre israelíes y palestinos

La policía israelí informó del despliegue de más de 3.000 policías en toda Jerusalén. Señaló que su presencia no tenía como objetivo mostrar agresión ni fuerza, sino que estaba orientada a brindar ayuda en caso de emergencia

Muchos palestinos consideran que el aumento de la presencia de seguridad israelí, así como las crecientes visitas de israelíes religiosos y nacionalistas son una provocación. Temen que Israel pretenda tomar el control del complejo o dividirlo. El gobierno israelí niega que haya planes de ese tipo

El Waqf Islámico de Jerusalén, la autoridad religiosa jordana que administra el complejo, señaló que asistieron 80.000 personas. En tiempos normales, las oraciones del viernes del Ramadán —el mes sagrado para los musulmanes— pueden reunir hasta 200.000 feligreses en Al-Aqsa

Ezaldeen Mustafah, un palestino de Cisjordania, estuvo entre quienes lamentaron las restricciones

“Necesitamos más gente”, manifestó

Algunos palestinos de Cisjordania dijeron el viernes que se les impidió cruzar hacia Jerusalén a pesar de que tenían permiso. Jihad Bisharat señaló que le dijeron que su permiso había sido cancelado y lo enviaron de regreso. El ejército de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios

La Ciudad Vieja, que alberga importantes recintos religiosos de importancia para judíos, cristianos y musulmanes, está ubicada en Jerusalén oriental —que Israel capturó en la guerra de Oriente Medio de 1967— junto con Cisjordania y la Franja de Gaza. Los palestinos quieren los tres territorios para un futuro Estado con su capital en Jerusalén oriental. Israel se anexó Jerusalén oriental, una medida no reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional, y considera a toda la ciudad como su capital

Ramadán en Gaza

Muchos palestinos dijeron que el espíritu de un mes que suele ser festivo, se pierde mientras lidian con el duelo y la pérdida luego de dos años de conflicto en Gaza

“Todas las mezquitas han sido bombardeadas”, dijo Ramiz Firwana, un residente de Gaza que se reunió con otros fieles en el patio de una escuela para escuchar el sermón y las oraciones del viernes

Las familias se sentaron el jueves por la noche entre los escombros y la destrucción para el iftar, la comida que se realiza al final del ayuno diario, el cual va desde el amanecer hasta el anochecer

“A pesar del desplazamiento, el dolor y la destrucción, queremos alegrarnos y vivir”, expresó Mohammad Kollab, residente de Jan Yunis. “No somos un pueblo destinado sólo a la destrucción y la muerte”

La ofensiva militar de Israel ha cobrado la vida de más de 72.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, dejando una destrucción generalizada y causando el desplazamiento de la mayoría de los residentes del territorio. Israel lanzó su ofensiva después de que milicianos liderados por Hamás asesinaran a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaran a otras 251 como rehenes en un ataque sorpresa el 7 de octubre de 2023

El acuerdo de alto el fuego que negoció Estados Unidos el 10 de octubre, ha puesto fin a las principales operaciones militares y ha permitido la liberación de los rehenes restantes. Pero los palestinos, incluidos muchos civiles, siguen muriendo en ataques casi diarios que, según Israel, están dirigidos contra milicianos que amenazan o atacan a sus fuerzas

Los periodistas de The Associated Press Sam Metz, en Ramala, Cisjordania, y Wafaa Shurafa, en Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, contribuyeron con este despacho

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa