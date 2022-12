Las principales empresas e ingenieros del mundo, ganadores de la edición inaugural de los «Digital Engineering Awards»

EDISON, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--dic. 14, 2022--

Treinta equipos e individuos de empresas de todo el mundo han resultado ganadores de la primera edición de los Digital Engineering Awards (Premios de la ingeniería digital), que este año ha puesto en marcha L&T Technology Services (LTTS) en asociación con Information Services Group (ISG), empresa líder mundial en investigación y asesoramiento tecnológico, y el principal canal de noticias empresariales CNBC-TV18.

Anoche se celebró una cena de gala y una ceremonia de entrega de premios a los ganadores en el Hyatt Regency Jersey City on the Hudson, en Jersey City (Nueva Jersey), Estados Unidos.

Los «Digital Engineering Awards», una iniciativa pionera para la comunidad mundial de ingeniería, investigación y desarrollo, celebran el trabajo de equipos de ingenieros y personas que redefinen constantemente la innovación, desarrollan nuevas tecnologías en beneficio de sus empresas, partes interesadas y comunidades, y defienden la causa del cambio sostenible en el sector.

Se conceden dos tipos de premios: «Engineering The Change» ( para organizaciones ) e Engineer At Heart ( para particulares ), en nueve categorías.

La edición inaugural de los «Digital Engineering Awards» contó con la participación de más de 70 organizaciones mundiales en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico, todas ellas líderes del mercado en sus respectivos sectores: automoción, aeroespacial, industrial, ingeniería de instalaciones, telecomunicaciones y alta tecnología, y dispositivos médicos. Se presentaron más de 120 candidaturas distintas.

La selección de los ganadores corrió a cargo de un distinguido jurado compuesto por el Dr. Marcos Kauffman, de la Universidad de Coventry; Greg Powers, de BayoTech; y Prashant Kelker, Gaurav Gupta y Steve Hall, de ISG.

Las empresas e ingenieros ganadores recibieron la felicitación en presencia de Amit Chadha, director ejecutivo y gerente de LTTS,Michael P Connors, presidente y director ejecutivo de ISG y Parikshit Luthra, redactor jefe adjunto y jefe de la oficina de Network 18, en un acto al que asistieron líderes de más de 30 organizaciones mundiales.

Los galardones se concedieron a líderes de mercado de diversos sectores. Estas son las organizaciones ganadoras:

Proyecto/ Programa de ingeniería digital del año

Vencedor:

Dover Corporation [Programa de experiencia digital del cliente]

Retador:

ExxonMobil [Ecosistema de realidad digital]

Openreach Ltd. [Project ORION de BT Digital para Openreach]

Meritorio:

Covestro AG [Gemelo digital de Covestro - Plataforma integrada de planta e ingeniería (iPEP)]

DFP [SkyPulse de Delta Flight Product]

Principal iniciativa de sostenibilidad

Retador:

Airbus [AirScout]

Nanoprecise Sci Corp [Solución de Nanoprecise para la monitorización de condiciones y la sostenibilidad]

Retador:

Meritorio:

Intel Corporation [Intel Blockscale ASIC]

Komatsu UK Ltd [Sistema de cambio rápido de pluma K100 de Komatsu]

Qualcomm Technologies, Inc. [Sistema de módem-RF Snapdragon® X70 5G]

E)

Creación de valor

Airbus [Prometheus]

Retador:

CN [CN Express Pass]

Engineer At Heart [premios individuales]

Ingeniero digital distinguido

Ajat Hukkoo, Intel Corporation

Michael Regelski, Eaton

Ingeniera del año

Ashlyn Dumas, ExxonMobil

Lisa Czyszczewski, Phillips 66

Ingeniero digital del año

Emmanuel Daniel, Microsoft

Keith Johnston, Chevron

Innovador del año

Acerca de los Digital Engineering Awards

Los Digital Engineering Awards reúnen a los líderes del sector con el fin de distinguir los logros más destacados en el ámbito de la I+D y ayudar a las organizaciones mundiales a conformar sus ideas transformadoras. Los premios son una iniciativa de L&T Technology Services en asociación con ISG, con CNBC-TV18 como socio mediático. Para más información sobre los premios, visite este sitio web ( www.digitalengineeringawards.com ) o escríbanos a info@digitalengineeringawards.com.

Acerca de Network18

Network18 Media & Investments Limited (Network18 Group) es uno de los conglomerados de medios de comunicación y entretenimiento más diversificados de la India, con intereses en televisión, contenidos digitales, entretenimiento filmado, comercio electrónico, medios impresos y negocios afines. TV18 Broadcast Limited, filial de Network18, gestiona su actividad principal de radiodifusión. Administra la mayor red de noticias de la India, que abarca noticias empresariales, generales y regionales. Nuestras marcas más destacadas, como CNBC-TV18, News18 India y CNN News18, forman parte de esta gran oferta informativa. Para más información, visite: https://www.nw18.com/corporate.

Acerca de isg

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III ) es una empresa líder mundial en investigación y asesoramiento tecnológico. Como socio empresarial de confianza de más de 800 clientes, incluidas más de 75 de las 100 empresas más importantes del mundo, ISG asume el compromiso de ayudar a corporaciones, organizaciones del sector público y proveedores de servicios y tecnología a alcanzar la excelencia operativa y crecer más rápido. La firma se especializa en servicios de transformación digital, que incluyen automatización, nube y análisis de datos; asesoramiento de abastecimiento; servicios gestionados de gobernanza y riesgo; servicios de operador de red; diseño de estrategia y operaciones; gestión del cambio; inteligencia de mercado e investigación y análisis tecnológico. Fundada en 2006 y con sede en Stamford (Connecticut), ISG cuenta con más de 1300 profesionales preparados para el mundo digital que operan en más de 20 países, un equipo global reconocido por su pensamiento innovador, su influencia en el mercado, su profunda experiencia en el sector y la tecnología, y sus capacidades analíticas y de investigación de primer nivel basadas en los datos de mercado más completos del sector. Para más información, visite www.isg-one.com.

Acerca de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) es una filial de Larsen & Toubro Limited que cotiza en bolsa y se especializa en servicios de ingeniería e I+D. Ofrecemos servicios de consultoría, diseño, desarrollo y pruebas en todo el ciclo de vida de elaboración de productos y procesos. Nuestra cartera de clientes incluye 69 empresas incluidas en la lista Fortune 500 y 57 de las principales empresas de ingeniería e I+D del mundo, en los sectores de productos industriales, dispositivos médicos, transporte, telecomunicaciones y alta tecnología, e industrias de procesos. Con sede en la India, a 30 de septiembre de 2022, nuestros más de 21 400 empleados trabajan en 20 centros de diseño globales, 28 oficinas de ventas y 90 laboratorios de innovación. Para más información, visite https://www.LTTS.com/.

