Las principales personalidades fallecidas en 2025

Del papa Francisco a Robert Redford pasando por Claudia Cardinale, Mario Vargas Llosa, Jane Goodall, José Mujica y Giorgio Armani, estas son las personalidades más conocidas que fallecieron en 2025.

ENERO

- 5: Costas Simitis, 88 años, resistente contra la junta de los "coroneles" y primer ministro griego (1996-2004) que hizo entrar al país en el euro

- 7: Jean-Marie Le Pen, 96 años, figura de la extrema derecha francesa y fundador del Frente Nacional (FN)

- 13: Oliviero Toscani, 82 años, provocador fotógrafo italiano de Benetton

- 16: David Lynch, 78 años, realizador estadounidense de "Elephant Man", "Mulholland Drive" y de la serie de culto "Twin Peaks"

- 30: Marianne Faithfull, 78 años, cantante emblemática del Swinging London y luego de los escenarios punk neoyorquinos

FEBRERO

- 4: Karim Aga Khan IV, 88 años, filántropo y jefe espiritual de los musulmanes ismaelitas

- 8: Sam Nujoma, 95 años, primer presidente y padre de la independencia de Namibia obtenida de Sudáfrica en 1990

- 18: Gene Hackman, 95 años, figura del Nuevo Hollywood, oscarizado por "French Connection" e "Implacable"

ABRIL

- 1: Val Kilmer, 65 años, actor estadounidense, enemigo jurado de Tom Cruise en "Top Gun"

- 13: Mario Vargas Llosa, 89 años, escritor hispano-peruano, premio Nobel de literatura en 2010

- 21: Jorge Mario Bergoglio, 88 años, papa Francisco, elegido en 2013, argentino y primer papa jesuita, que puso a los marginados en el centro de su mensaje sin reformar la doctrina tradicional católica

MAYO

- 13: José "Pepe" Mujica, 89 años, presidente de Uruguay (2010-2015), exguerrillero figura de la izquierda latinoamericana, apodado el "presidente más pobre del mundo"

- 23: Sebastiao Salgado, 81 años, fotógrafo franco-brasileño, conocido por sus imágenes de tragedias humanas y del planeta

- 30: Etienne Emile Baulieu, 98 años, inventor de la píldora abortiva

JUNIO

- 3: Edmund White, 85 años, novelista estadounidense, figura notable de la literatura LGTB+

- 9: Frederic Forsyth, 86 años, maestro de la novela de espionaje británico, autor de "Chacal" (1971)

- 11: Brian Wilson, 82 años, músico, fundador de los Beach Boys

- 14: Violeta Chamorro, 95 años, expresidenta de Nicaragua (1990-1997) que derrotó en las urnas a Daniel Ortega y pacificó el país

- 23: Lea Massari, 91 años, actriz italiana conocida por "La aventura"

- 26: Lalo Schifrin, 93 años, compositor de música cinematográfica, como la "Misión Imposible"

JULIO

- 22: Ozzy Osbourne, 76 años, cantante británico de "Black Sabbath", uno de los grupos pioneros del hard rock

- 24: Hulk Hogan, 71 años, leyenda estadounidense de la lucha y actor

- 31: Bob Wilson, 83 años, director estadounidense conocido por sus creaciones originales en el teatro y ópera

AGOSTO

- 6: Eddie Palmieri, 88 años, pianista estadounidense, legendario salsero que revolucionó la música latina

- 7: Jim Lovell, 97 años, astronauta estadounidense, comandante de la misión Apollo 13 que estuvo a punto de terminar en catástrofe en 1970

- 11: Miguel Uribe, 39 años, senador colombiano y precandidato presidencial, fallecido después de dos meses en cuidados intensivos por un ataque a balazos en un acto público

SEPTIEMBRE

- 4: Giorgio Armani, 91 años, diseñador italiano, ícono de la moda y empresario que erigió un imperio del lujo

- 6: Rosa Tarlovsky de Roisinblit, 106 años, activista de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina

- 6: Rick Davies, 81 años, cantante británico, cofundador del grupo de rock Supertramp

- 10: Charlie Kirk, 31 años, influencer estadounidense y militante conservador aliado de Donald Trump, asesinado de un disparo

- 16: Robert Redford, 89 años, actor emblemático del cine estadounidense, de izquierda y verdadero padrino del cine independiente en Estados Unidos

- 23: Claudia Cardinale, 87 años, actriz italiana nacionalizada francesa, ícono del cine italiano y musa de los más grandes directores

OCTUBRE

- 1º: Jane Goodall, 91 años, primatóloga británica, figura emblemática de la causa medioambiental y embajadora de los chimpancés

- 11: Diane Keaton, 79 años, actriz estadounidense conocida por sus papeles protagónicos en las películas de Woody Allen y su participación en El Padrino

NOVIEMBRE

- 3: Dick Cheney, 84 años, ex número dos de George W. Bush (2001-2009), considerado uno de los vicepresidentes estadounidenses más poderosos

- 6: James Watson, 97 años, codescubridor de la estructura del ADN y premio Nobel de Medicina, también conocido por sus declaraciones sexistas y racistas

- 24: Jimmy Cliff, 81 años, cantante jamaicano y leyenda del "reggae"

